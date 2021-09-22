Humble Bundle 2K Oyunları İçin Kampanya Başlattı: %85'e Varan İndirim

Humble Bundle, 2K oyunları için yayıncı indirimi kampanyası başlattı. Günümüzde çok popüler olan çok sayıda video oyunu yüzde 85'e varan indirime girdi. İndirime giren video oyunlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Humble Bundle'dan 2K Oyunları İçin Büyük Fırsat

Borderlands 3 - 101,97 TL

Borderlands 2 - 43,25 TL

Borderlands: Game of the Year Enhanced - 86,43 TL

Tales from the Borderlands - 107,99 TL

Sid Meier's Civilization VI - 32,85 TL

Mafia: Definitive Edition - 155,40 TL

Mafia II: Definitive Edition - 65,67 TL

Mafia III: Definitive Edition - 65,67 TL

Mafia: Trilogy - 205,70 TL

Bioshock - 43,22 TL

Bioshock 2 - 43,25 TL

Bioshock Infinite - 64,88 TL

Bioshock: The Collection - 103,83 TL

XCOM 2 - 83,06 TL

XCOM: Enemy Unknown - 64,88 TL

XCOM: Enemy Within - 64,88 TL

Spec Ops: The Line - 51,90 TL

The Darkness II - 51,90 TL

Duke Nukem Forever - 43,25 TL

PGA Tour 2K21 - 98,67 TL

WWE 2K20 - 129,79 TL

WWE 2K Battlegrounds - 138,43 TL

2K Ball N' Brawl Bundle - 209,50 TL

Humble Bundle, video oyunları için indirim başlatmaya devam ediyor. Dijital mağaza tarafından başlatılan kampanya kapsamında 2K firmasının yayıncılığını üstlendiği çok başarılı video oyunları indirime girdi. Bazı oyunlar yüzde 85 oranında indirime girerken bazıları ise yüzde 80 oranında indirime girdi.

Yüzde 85 oranında indirime giren Sid Meier's Civilization VI'nın fiyat etiketi 219 TL'den 32,85 TL'ye düştü. Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition ise yüzde 82 oranında indirime girerek 692,26 TL'den 124,60 TL'ye düştü. Sıra tabanlı strateji türündeki video oyunu 21 Ekim 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti.

Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands 3, 309 TL'den 101,97 TL'ye düştü. Yüzde 55 oranında indirime giren Borderlands 3 Super Deluxe Edition'ın fiyatı ise 692,26 TL'den 311,52 TL'ye düştü.

Yüzde 40 oranında indirime giren Mafia Definitive Edition, 259 TL'den 155,40 TL'ye düştü. Mafia II: Definitive Edition 199 TL'den 65,67 TL'ye düştü. %67 oranında indirime giren Mafia III: Definitive Edition ise 199 TL'den 65,67 TL'ye düştü.