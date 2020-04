Humble Bundle, 2K's Game Together Bundle ile Coşturuyor

Humble Bundle son üç pakettir fena halde döktürüyordu bildiğiniz üzere. Birbirinden güzel oyunların bir araya geldiği bu paketler ile biz oyuncuları epey coşturmuştu. Coşturmaya da devam edecek. Bilgisayarınızın sabit diskinde güzelinden bir yer açın. Humble Bundle, 2K's Game Together Bundle duyurusunu yaptı.

2K's Game Together Bundle içeriğinde hangi oyunlar var?

Önceki paketlerde olduğu gibi bu pakette de üç aşama sizi bekliyor. 5 TL The Darkness II, Sid Meier's Pirates!, Carnival Games VR ve Spec Ops: The Line sahibi olabilirsiniz. Bu paketi Steam üzerinden toparlamaya kalkışırsanız, 176 TL'yi gözden çıkartmanız gerekiyor.

76.49 TL karşılığında, üstteki oyunlara ek olarak The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR, BioShock: The Collection, Sid Meier's Civilization III: Complete ve NBA 2K Playgrounds 2 sizin olacak. Bu aşamanın Steam değeri 632 TL.

Son olarak, 130 TL vererek üstteki oyunların üstüne NBA 2K20, WWE 2K20, XCOM: Enemy Unknown Complete Edition, Borderlands Game of the Year Enhanced ve Borderlands: The Handsome Collection oyunlarına da sahip olabileceksiniz. Bu aşamanın Steam değeri de 1505 TL. Diğer bir deyişle, bir servet vermeniz gerekecek.

Humble Bundle tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa bu paketten elde edilecek olan tüm gelir, Nisan ayının başındaki Conquer COVID-19 paketinde olduğu gibi salgın ile mücadele etmekte olan International Medical Corps kuruluşuna bağışlanacak.

On üç gün sonra sona erecek olan 2K's Game Together Bundle sayfasına buradan erişim sağlayabilirsiniz.