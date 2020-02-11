Humble Bundle, Bölgesel Fiyatlandırmaya Geçti

Eğer Humble Bundle kullanıcısıysanız, size müjdeli bir haberim var. Humble Choice servisindeki paket fiyatlandırmaları artık bölgesel olarak yapılacak.

Dünya genelinde satılan ürünlerde olduğu gibi biz oyuncular açısından oyunlar için bölgesel fiyatlandırma da büyük önem taşıyor. Şu zamanda oyun satışı yapan her mağazanın bu yöntemi uygulamadığını biliyoruz ama zaman içerisinde belli başlı mağazalar yavaş yavaş bu yönteme geçiş yapmaya devam ediyorlar. Humble Bundle ise bu listeye eklenen sonuncu isim oldu.

Humble Bundle, internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile Humble Choice servisi için artık bölgesel fiyatlandırmaya geçiş yaptığını duyurdu. Bu gelişmenin sevindirici yanı ise para birimimiz de buna dahil ve fiyatlandırmalar artık EUR, GBP, CAD, AUD, NZD, TRY, RUB ve PHP üzerinden yapılacak. Bu sayede, Humble Bundle artık paketlerin fiyatlarını ülkelere göre belirleyebilecek ve kendi para birimimiz üzerinden satın alım yapabileceğiz. Ancak bu yöntem, 10 Şubat 2020 Pazartesi günü yani dün yayınlanmış olan paketleri kapsamayacak. Bir diğer deyişle, bir sonraki paketleri beklemek gerekecek.

Dün itibarıyla yayınlanmış olan paketteki oyunlar için aşağıya bakabilirsiniz.

Book of Demons

Cryofall

Eliza

Frostpunk + The Rifts DLC

Night Call

Okami HD

Pathfinder Kingmaker Explorer Edition

Project Warlock

SHENZHEN I/O

The Hex

Underhero

Warstone TD

Humble Choice Nedir?

Humble Choice, Humble Monthly yerine getirilen yeni bir servis oluyor. Lite, Classic, Basic ve Premium olmak üzere kendi içinde dört farklı abonelik türüne ayrılacak ve her birinin de kendisine özgü avantajları olacak. Bu aboneliklerden Lite abonelik hariç diğerlerinde her ay belirli bir sayıda oyun seçimi yapabiliyorsunuz. Lite abonelikte, herhangi bir ücretsiz oyun alamıyorsunuz. Humble Trove ve Originals kütüphanelerine ve betalara erişim hakkınız olacak ama Originals kütüphanesi ve betalara erişim hakkınız sınırlı tutuluyor. Bunun yanı sıra Humble Store üzerinden %10 indirim hakkınız oluyor.

Classic abonelik, eski Humble Monthly servisinde olduğu gibi her ay on oyun sunuyor. Humble Store üzerinden %20 oranında indiriminizin olmasına ek olarak Humble Trove ve Originals kütüphanelerine ve betalara sınırsız erişim hakkınız oluyor.

Basic abonelikte her ay üç ücretsiz oyununuz ve Humble Store üzerinden de %10 oranında indiriminiz oluyor. Ayrıca Humble Trove ve Originals kütüphanelerine ve betalara sınırsız erişim sağlayabiliyorsunuz. Premium abonelikte ise Classic gibi indirim hakkınız %20 olacak ve ücretsiz oyun sayısı da dokuza yükseliyor. Basic ve Classic gibi Premium da Humble Trove ve Originals kütüphanelerine ve betalara sınırsız erişim hakkı sunuyor ama aynı zamanda da en pahalı abonelik konumunda bulunuyor.