Humble Bundle'da Borderlands Oyunları Sudan Ucuz!

Eğer sadece bir dolara sizi uzun süre eğlendirecek kaliteli oyunlar oynamak isterseniz size güzel bir haberimiz var. Humble Bundle üzerinde başlayan yeni indirim kampanyasında ilk Borderlands oyunu ve bütün indirilebilir içerikleri, The Incredible Adventures of Van Helsing adlı aksiyon RPG oyunu (oyun için yayınlanmış 3 hikaye içeriğinin hepsini kapsayan Final Cut sürümü) ve Wurm Unlimited adlı MMROPG oyunu sadece bir dolar karşılığında sizin olabiliyor.

12 gün boyunca devam edecek kampanyada 5.06 dolardan fazla ödeme yaparsanız bu oyunlara ek olarak Endless Legend - Classic Edition oyununa, Borderlands 2'ye ve oyunun belli indirilebilir içeriklerine, Guild of Dungeoneering oyununa da sahip olacaksınız. Eğer 10 dolardan fazla ödemeyi düşünürseniz Borderlands serisinin son oyunu Borderlands: The Pre Squel de bütün bu oyunlara ekleniyor.

FPS ve RPG türlerini açık dünya yapısı ile birleştiren Borderlands oyunlarının hepsini oynamış bir oyuncu olarak oyunlar hakkında birkaç cümlelik yorumlarım şu şekilde:

- İlk Borderlands oldukça yaratıcı bir şekilde tasarlanmış, sizi heyecanlandırabilecek ve güzel sürprizler sunabilecek bir oyun. Eski bir oyun olmasına rağmen cell-shade şeklinde hazırlanmış grafikleri halen tatmin edici kalitede.

- Borderlands 2, ilk oyunun başarısını koruyan ve küçük eklemeler yapan bir oyun. Borderlands 2'nin Tiny Tina's Assault on Dragon Keep gibi bir hayli başarılı ve kapsamlı indirilebilir içerikleri de mevcut, oyunu satın aldıktan sonra bu indirilebilir içerikleri de satın almanızı tavsiye ediyorum.

- Borderlands: The Pre-Sequel ise ilk iki oyun kadar parlak bir oyun değil, aynı heyecanı maalesef yaşatamıyor; fakat kötü bir oyun da değil. Oyunu bitirmek ve hikayede ilerlemek için sıkıntıdan ötürü biraz zorlanabilirsiniz.

The Incredible Adventures of Van Helsing ise hoş mekanikler içeren, güzel görünen bir aksiyon RPG oyunu. Eğer Diablo tarzı oyunları seviyorsanız Van Helsing de hoşunuza gidecektir. İndirimdeki oyunlar bu sayfa üzerinde listeleniyor:

Humble Endless RPG Lands Bundle