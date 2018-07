Humble Bundle'da CI Games Kampanyası Başladı!

Humble Bundle'da yeni bir kampanya daha başladı. CI Games Bundle isimli kampanyada birçok oyunu çok ucuz fiyatlarla satın alma şansına sahibiz.

Humble Bundle fırsatları son hızıyla devam ediyor. Humble Bundle, belirli süreler arasında farklı kampanyalar yayınlıyor. Oyun geliştiricileriyle iş birliği yapan firma, oyunlardan gelen gelirlerin bir kısmını Dünya Kanser Vakfı gibi kuruluşlara bağışlıyor.

Humble Bundle üzerinde sunulan CI Games Bundle isimli kampanyada CI Games'in geliştirdiği oyunlara yer verilmiş. Kampanyada genel olarak Sniper Ghost Warrior oyunları bulunuyor. Pay What You Want (Ne kadar istersen öde) türündeki bu kampanyada bizlere 3 ödeme seçeneği sunulmuş. İlk ödeme seçeneğinde en az bir dolar ödeyerek 3 oyunu birden satın alabiliyoruz. İkinci ödeme seçeneğinde ise 8.29 dolar barajını geçerek 3 oyun daha satın alma şansına sahip oluyoruz.Son ödeme seçeneğinde ise 15 dolar barajını geçmemiz isteniyor, bu barajda da 1 oyun ve 1 DLC paketine sahip olma şansı sunulmuş.

1 dolar ödeme seçeneğindeki oyunlar:

Sniper Ghost Warrior Gold Editin

Chronicles of Mystery: The Scorpio Ritual

Combat Wings: battle of Britain

8.29 dolar ve üzere ödeme seçeneğindeki oyunlar:

Lords of the Fallen - Game of the Year Edition

Sniper: Ghost Warrior 2 Collector's Edition

Sniper Ghost Warrior 2: World Hunter Pack

15 dolar ve üzeri ödeme seçeneğindeki oyunlar:

Sniper Ghost Warrior 3

Sniper Ghost Warrior 3 - Multiplayer Map Pack

Humble Bundle'ın hazırladığı bu kampanya 4 gün daha sürecek. Kampanyaya buradan ulaşabilirsiniz.