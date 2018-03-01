Humble Bundle'da Dövüş Oyunları İndirimi

Bitmek bilmeyen kampanyalarıyla tanıdığımız Humble Bundle'da yine mükemmel bir fırsat bizleri bekliyor. Humble Brawler Bundle ismindeki kampanya dövüş oyunları üzerine kurulu. 12 gün boyunca sürecek olan dövüş oyunları kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Humble Brawler Bundle olarak isimlendirilen kampanyada genel olarak bağımsız dövüş oyunları bulunuyor. Bu dövüş oyunları popüler olmayan ancak çok olumlu yorum alan yapımlar arasından seçilmiş. Kampanya içerisinde 3 fiyat sınırı sunulmuş. Toplamda ise 7 oyun bulunuyor.

Kampanyada "istediğin kadar öde" diye bir seçenek sunulmuş. Bu seçenek ile 1 doların altında ödeme yapmasak bile 3 oyuna sahip olabiliyoruz. Diğer iki seçenekte 5.49 dolar ve 9 dolar olarak belirlenen sınırlarla ikişer oyun verilmiş. 5.49 dolar verdiğinizde 5 oyuna sahip olabiliyorken, 9 dolar ödediğimizde listedeki bütün oyunlara sahip olabiliyoruz.

"İstediğin kadar öde" seçeneğindeki oyunlar:

GUILTY GEAR XX ΛCORE CORE PLUS R

BlazBlue: Continuum Shift Extend

Skullgirls

En az 5.49 dolar öde seçeneğindeki oyunlar (önceki oyunlar dahil):

Arcana Heart 3 LOVE MAX!!!!

Street Fighter X Tekken

En az 9 dolar öde seçeneğindeki oyunlar (diğer tüm oyunlar dahil):