Humble Bundle'da FPS Oyunu Sanctum 2 Bedava!

Eğer eğlenceli bir FPS oyununa ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Humble Bundle üzerinde Sanctum 2 bütün oyunculara kısa bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Sık sık farklı bedava oyun fırsatlarıyla karşımıza çıkan Humble Bundle, daha bu haftanın başında Btural Legend'ı ücretsiz dağıtmıştı. Yeni kampanyada dağıtılan Sanctum 2'ye ücretsiz sahip olabilmek için yaklaşık 1 gün 11 saatiniz var. Bu süre içinde oyunun ürün anahtarını Humble Bundle üzerinden alıp bu anahtarı Steam hesabınız üzerinde etkinleştirirseniz oyuna kalıcı olarak sahip olacaksınız. Sanctum 2'nin Humble Bundle sayfasına bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

Sanctum 2 ilginç bir oynanış sunuyor. Oyun, bire kule savunma oyunu ile FPS oyununun karışımı şeklinde hazırlanmış. Oyuncular 4 farklı kahraman sınıfından birini seçerek başladıkları karşılaşmalarda bir kule savunma oyunundaki gibi savunma sistemlerini yerleştiriyorlar ve sonrasında savaş alanına inerek birinci şahıs kamera açısıyla saldıran düşmanlara karşı savaşıyorlar. Oyunu tek başınıza oynayabileceğiniz gibi eşli olarak arkadaşlarınızla oynayabilir ve eğlenceyi katlayabilirsiniz.

Sanctum 2'yi ücretsiz almak için yukarıda bağlantısını paylaştığımız Humble Bundle sayfasına gidin, sonrasında Add to Cart tuşuna tıklayarak oyunu sepetinize ekleyin. Sepetinize gittiğinizde ise Get it for free! tuşuna tıklayarak e-posta adresinize ürün anahtarının gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Gönderilen e-postayı açarak ve talimatları izleyerek ürün anahtarınızı aldığınızda bu anahtarı Steam hesabınızda etkinleştirebilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler!