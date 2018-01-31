Humble Bundle'da GTA Vice City, GTA III ve Max Payne Sadece 1 Dolar!

Sık sık bedava oyun fırsatlarıyla oyuncuları sevindiren Humble Bundle, bu sefer klasikleşmiş Rockstar Games oyunlarına özel çok avantajlı bir indirim kampanyasını başlattı. 13 gün daha devam edecek kampanyada birçok farklı Rockstar oyunu indirimde. İndirimli oyunlara bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz.

The Rockstar Humble Bundle adına sahip kampanya sayesinde sadece birkaç liraya GTA 3, GTA Vice City, Max Payne ve Manhunt oyunlarına sahip olabilmektesiniz. 1 dolar olarak fiyatı belirlenen paket, oyun tarihinde devrim yaratmış bu oyunları bir araya getiriyor ve bize nostaljinin dibine vurma imkanı veriyor. Listedeki oyunlardan GTA 3, serinin ilk 3 boyutlu açık dünyaya sahip oyunuydu. GTA Vice City ise renkli grafikleri ve hafızalarımıza kazınmış görevleri ile beğenimizi kazanmıştı. Max Payne, aksiyon oyunlarının bir dönüm noktasıydı. Matrix filmlerinde görmeye alıştığımız ağır çekim çatışma sahnelerini Max Payne oynarken yaşayabiliyor ve inanılmaz bir keyif alıyorduk. Manhunt ise içerdiği şiddet nedeniyle sert eleştiriler almış bir oyundu.

The Rockstar Humble Bundle kampanyasında GTA San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire, Max Payne 2, Max Payne 3, GTA 4 oyunları da avantajlı fiyatlara sahipler. Daha fazla ödeyerek daha fazla oyun satın alabilmektesiniz. Kampanyadan elde edilen gelirler ise yağmur ormanlarını korumak için çalışan bir hayır kurumuna bağışlanıyor. İndirimli paketler, paketler içindeki oyunlar ve paketlerin fiyatları şu şekilde:

1 $ Ödediğinizde Alacağınız Oyunlar:

- GTA III

- GTA Vice City

- Max Payne

- Manhunt

9,53 $'dan Fazla Ödeyerek Alabileceğiniz Oyunlar

Ortalama 9,53 $'dan fazla ödeyerek yukarıdaki oyunlara ek olarak aşağıdaki oyunları da satın alabilirsiniz:

- Max Payne 2

- Bully: Scholarship Edition

- GTA San Andreas

- L.A. Noire

15 $ Ödeyerek Alabileceğiniz Oyunlar

15 $ ödedikten sonra yukarıdaki oyunlara ek olarak aşağıdaki oyunlara da sahip olacaksınız:

- GTA 4

- Max Payne 3 ve indirilebilir içerikleri

- Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

- L.A. Noire indirilebilir içerikleri