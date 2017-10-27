Humble Bundle'da Guns of Icarus Online Bedava!

Sıkça karşımıza bedava oyun fırsatlarıyla çıkan Humble Bundle yeni bir ücretsiz oyun şansı sunuyor. Bu yazıyı hazırladığımız saatten itibaren 1 gün 10 saat boyunca sürecek kampanya boyunca Guns of Icarus Online oyunu ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Oyuncular Guns of Icarus Online'ın Humble Budnle sayfasını ziyaret ederek kampanya bitmeden oyunu aldıklarında Guns of Icarus Online'ın Steam ürün anahtarına sahip olabilecekler ve kalıcı olarak oyunu Steam kütüphanelerine ekleyebilecekler.

Guns of Icarus Online'ın ücretsiz dağıtıldığı sayfaya bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. Sayfa açıldığında yeşil "Add to Cart" tuşuna tıklayın ve sonrasında mavi hale gelen "Checkout" tuşuna tıklayın. E-posta adresinizi de girdikten sonra Steam ürün anahtarınız e-postanıza gönderilecek. Bilgisayarınızda yüklü Steam yazılımını açarak ürün anahtarınızla oyunu etkinleştirebilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam masaüstü yazılımı üzerinde oyunu etkinleştirebilmek için üst taraftaki "Oyunlar" menüsünü açın, Steam'de ürün etkinleştir seçeneğine tıklayın ve adımları takip ederek e-postanıza gelen ürün anahtarınızı girin.

Guns of Icarus Online, steampunk temalı bir hava savaşı oyunu. Oyunda dev savaş zepplinlerini kontrol ederek düşmanlarımızla çarpışmaktayız. Humble Bundle'da Cadılar Bayramı nedeniyle başlayan indirim kampanyasında ise yüzlerce oyunda avantajlı fiyatlar var, bu nedenle Humble Bundle ana sayfasını da ziyaret etmenizi ve oyunlara göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Steam üzerinde de Cadılar Bayramı indiriminin başladığını belirtmekte fayda var. Karşılaştırma yapmak için Steam'i de ziyaret etmeyi ihmal etmeyin, iyi eğlenceler!