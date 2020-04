Humble Bundle'dan Kaçırılmayacak Conquer COVID-19 Paketi!

COVID-19 ile dünya genelinde amansız bir mücadele söz konusu ve bazı dünya liderleri de sağlık kuruluşlarına bağışlarda bulunarak desteklerini gösteriyorlar. Humble Bundle da sitesi üzerinden yaptığı bir duyuru ile bu mücadele destek vereceğini açıkladı.

Şu anda Humble Bundle sitesinde Conquer COVID-19 adıyla muazzam bir paket var. 195 TL karşılığında sahip olacağınız bu pakette kırk dört kadar oyun, bir tane film, on bir tane kitap, on iki tane çizgi-roman ve bir tane de yazılım bulunuyor.

Oyun listesinin içeriğinin bir hayli iyi olduğunu söylemek lazım. Her ne kadar birçoğu bağımsız geliştirici oyunları olsa da Killing Floor 2, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered, Darksiders: Warmastered Edition, Darksiders II: Deathinitive Edition, Worms Revolution, Sniper Elite III, Brothers - A Tale of Two Sons ve The Witness gibi son derece kaliteli oyunlar da mevcut. Ayrıca bir aylık Humble Choice aboneliği de kazanacaksınız.

7 Nisan 2020 Salı günü kalkacak olan pakette yer alanların tam listesine aşağıdan bakabilirsiniz.

Oyunlar

A Good Snowman Is Hard To Build

A Mortician's Tale

Agents of Mayhem

Alien Spidy

Broken Age

Brothers - A Tale of Two Sons

Brutal Legend

Darksiders II: Deathinitive Edition

Darksiders: Warmastered Edition

Ducati - 90th Anniversary

Europa Universalis IV

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

Gnog

Hacknet

Hiveswap: Act 1

Hollow Knight

Into the Breach

Killing Floor 2

Lego Batman 3: Beyond Gotham

LostWinds

Magicka

Pac-Man Championship Edition 2

Party Hard

Pikuniku

Psychonauts

Rebuild 3: Gangs of Deadville

Sniper Elite III

Speed Brawl

Stealth Inc. 2: A Game of Clones

Stick Fight: The Game

Super Hexagon

Superhot

The Jackbox Party Pack 2

The Witness

This Is The Police

Tilt Brush

Totally Accurate Battle Simulator

Tropico 4

Undertale

VVVVVV

Wizard of Legend

World of Goo

Worms Revolution

Zombotron

Film

Double Fine Adventure belgeseli

Kitaplar

Animal Kind

Automate the Boring Stuff with Python

Coping Skills

Crosswords of Wisdom Vol. 1

Crosswords of Wisdom Vol. 2

Journeys Through Time And Space

Mindfulness For Kids

Prisoners Of Our Thoughts (ses kitabıyla da geliyor)

Starfinder: Pact Worlds campaign setting

The Art of Captivating Conversation

The Mood Elevator (ses kitabıyla da geliyor)

Çizgi-Romanlar

Army of Darkness: one-shot Humble Bundle exclusive

Criminal, volume 1

Fairy Tail: Happy's Heroic Adventure, volume 1

Locke & Key, volume 1

Nowhere Men, volume 1

Oblivion Song, volume 1

Red Sonja: Petitioning the Queen

Saga, volume 1

Spawn Origins, volume 1

The Boys, volume 1

Undiscovered Country, issue 1

Yazılım

Music Maker EDM Edition

Son olarak Humble Bundle, Conquer COVID-19 paketinden elde edilecek olan gelirlerin tamamının COVID-19 ile savaşmak ve hayat kurtarmak için çalışan hayır kurumlarına ve kuruluşlara bağışlanacağını söyledi.