Humble Bundle'dan Ücretsiz F1 2015 Fırsatı

Bahar indirimleri başlatması sebebiyle oyunculara yine ücretsiz bir oyun sunmak isteyen Humble Bundle, 24 Mart tarihinde kadar F1 2015 oyununun ücretsiz olarak alınabileceğini açıkladı.

Oyunlar üzerinden çeşitli yardım kampanyaları düzenlemek için kurulan Humble Bundle, verdiği ücretsiz oyunlarla dikkat çekmişti. Oldukça ucuza oyun satan ve sattığı oyunlardan elde ettiği gelirlerin büyük bölümünü kar amacı gütmeyen kuruluşlara bırakan Humble Bundle, bu sefer F1 2015’i ücretsiz olarak verme kararı aldı. Normalde 40 dolar yani günümüz dolar kuruyla 160 lira gibi bir fiyatla piyasaya çıkan ve indirimlerden önce 60 lira fiyat etiketiyle satılan F1 2015, böylece ücretsiz olarak edinilebilir hale gelmiş oldu.

Oyunu Steam hesabınıza eklemek için gerekenler ise oldukça basit: Öncelikle Humble Bundle F1 2015 adresine girmek. Hesabınız yoksa hemen yukarıda yer alan “log in/sing up” bölümünden “sign up” yazısına tıklamak ve bir üyelik oluşturmak. Üyelik oluşturduktan sonra Humble Bundle F1 2015 sayfasına geri dönmek ve “Add to Cart” seçeneğine tıkladıktan sonra “checkout” ve “get it free” yazılarını seçerek, işlemi tamamlamak gerekmekte.

Bütün bunları yaptıktan sonra elektronik posta adresinize gelen yönlendirme kodunu takip ederek ücretsiz F1 2015’i alabilir ve Steam hesabınız üzerinden oynayabilirsiniz.