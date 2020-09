Humble Bundle'dan Kaçırılmayacak Simülasyon Oyunları Paketi!

Humble Bundle, özel fırsatlar sunarak oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Humble Bundle'da simülasyon oyunlarını oynamaktan keyif alanların kaçırmaması gereken bir fırsat bulunuyor. Peki, Humble Bundle tarafından sunulan yeni fırsat paketinde hangi video oyunları yer alıyor? Humble Bundle'da kaçırılmayacak simülasyon oyunları paketi ile ilgili detaylar haberimizde.

Humble Bundle'ın Simülasyon Oyunları Paketinde Hangi Oyunlar Bulunuyor?

Humble Bundle tarafından sunulan Super Simulation paketinde çok başarılı simülasyon oyunları bulunuyor. Simülasyon oyunlarını seviyorsanız Humble bundle'da sunulan Super Simulation paketini satın alarak hem başarılı simülasyon oyunlarının sahibi olabilir hem de yardım kuruluşuna destek olabilirsiniz. Satın alma işlemini gerçekleştirdikten hemen sonra satın aldığınız oyunları Steam platformu üzerinden etkinleştirebilirsiniz. İşte, Super Simulation paketinde yer alan video oyunları!

Humble Bundle'da Super Simulation paketi kapsamında 7,34 TL karşılığında Treasure Hunter Simulator ve 911 Operator oyunlarına sahip olabilirsiniz. Drago Entertainment tarafından geliştirilen Treasure Hunter Simulator'da metal dedektörümüzü alıp kırsal alanlarda keşfe çıkıyoruz. Jutsu Games tarafından geliştirilen 91 Operator'de ise 911 çağrı merkezinde çalışan kişiyi kontrol ediyoruz.

Super Simulation paketi kapsamında 64,58 TL ödeyerek yukarıda yer alan oyunlara ek olarak We. The Revolution, Elite Dangerous, theHunter: Call of the Wild ve Radio Commander oyunlarını Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ücretlerin değişebileceğini belirtelim.

110,11 TL ödediğiniz takdirde yukarıda yer alan oyunlara ek olarak PC Building Simulator oyununa theHunter: Call of the Wild - Silver Ridge Peaks genişleme paketine sahip olabilirsiniz. 29 Ocak 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştiren PC Building Simulator'da bilgisayarları tamir ediyor ve yeni bilgisayar sistemleri topluyorsunuz.