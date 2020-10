Humble Bundle'dan Kaçırılmayacak Worms Oyunları Paketi!

Humble Bundle, özel fırsatlar sunarak oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Humble Bundle'da Worms serisini oynamaktan keyif alanların kaçırmaması gereken bir fırsat bulunuyor. "Worms! Worms! Worms!" olarak adlandırılan pakette bir zamanların en başarılı Worms video oyunları bulunuyor. Satın aldığınız pakette yer alan içerikleri Steam üzerinden atkif edebilirsiniz. Kampanya 13 gün sonra sona erecek. Peki, Humble Bundle tarafından sunulan Worms oyunları paketi neler sunuyor? Humble Bundle'da kaçırılmayacak Worms! Worms! Worms! paketi ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Humble Bundle tarafından sunulan pakette bir zamanların en popüler video oyunu serisi Worms bulunuyor. Worms video oyunlarını seviyorsanız "Worms! Worms! Worms!" isimli paketini satın alarak hem başarılı video oyunlarına sahip olabilir hem de yardım kuruluşuna destek olabilirsiniz. Satın alma işlemini gerçekleştirdikten hemen sonra satın aldığınız oyunları Steam platformu üzerinden etkinleştirebilirsiniz. İşte, Humble Bundle tarafından sunulan pakette yer alan video oyunları!

Humble Bundle sayfası üzerinden "Worms! Worms! Worms!" isimli paket kapsamında 7,78 TL karşılığında Worms, Worms Blast, Worms Crazy Golf ve Worms Pinball video oyunlarına sahip olabilirsiniz. Team17 Digital tarafından geliştirilen Worms Pinball oyunu üzerinden Pinball deneyimi yaşayabilirsiniz. Başarılı grafiklere sahip olan Worms Crazy Golf'te 4 oyuncuya kadar yerel çok oyunculu mod yer alıyor. Worms Crazy Golf oyununda çok sayıda bölüm ve her bölümde birtakım bulmacalar bulunuyor.

"Worms! Worms! Worms!" isimli paket kapsamında 75,58 TL ödeyerek yukarıda yer alan video oyunlarına ek olarak Worms Reloaded, Worms Ultimate Mayhem, Worms Reloaded: The "Pre-order Forts and Hats" DLC Pack, Worms Reloaded: Puzzle Pack, Worms Reloaded: Forts Pack, Worms Reloaded: Time Attack Pack, Worms Reloaded: Retro Pack ve Worms Ultimate Mayhem - Customization Pack DLC'ye sahip olabilirsiniz. Bu pakette iki video oyunu ve 6 DLC yer alıyor. Worms Reloaded, 4 oyuncuya kadar çevrim içi ve yerel çok oyunculu desteği sunuyor.

Humble Bundle tarafından sunulan Worms oyunları paketi kapsamında 93,42 TL ödeyerek yukarıda yer alan oyunlara ve DLC'lere ek olarak Worms Ultimate Mayhem - Multiplayer Pack, Worms Revolution, Worms Clan Wars, Worms Armageddon ve Worms World Party Remastered'a sahip olabilirsiniz. Ücretlerin değişebileceğini belirtelim.

Özel fırsatlar sunarak oyuncuların gönlünde taht kuran Humble Bundle tarafından sunulan Worms oyunları paketi kapsamında 134,50 TL ödeyerek yukarıda yer alan oyunlara ve DLC'lere ek olarak Worms W.M.D, Worms Revolution Season Pass, Worms Rumble ön siparişi için yüzde 10 indirim koduna sahip olabilirsiniz.

Prepare for a war of the WORMS! We’ve enlisted @Team17Ltd's classic franchise for a bundle that’s a whole can of Worms games. Pick up Worms W.M.D., and Worms Revolution, with bonus additional content! https://t.co/XUJ4sQEM4j