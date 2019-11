Humble Monthly Servisinin Yeni Paketindeki İlk Oyunlar Belli Oldu

Humble Bundle Inc. yakın bir zaman içerisinde Humble Monthly sistemini Humble Choice olarak değiştirecek. Şimdilik bu değişimin zamanı belli değil ama zaman gelene kadar eski sistem üzerinden abonelerine aylık paketler dahilinde ücretsiz oyunlar sunmaya devam edecek. Yeni aya girişimizle birlikte yeni bir paket daha gündeme geldi. Bu yeni paketin ilk üç oyunu Yakuza Kiwami, Soulcalibur VI ve My Time at Portia olacak.

Humble Monthly sayfasına baktığımızda, pakette dört oyun daha olduğunu görüyoruz ama bu oyunlar ilerleyen zaman içerisinde açıklanacak. Bir diğer deyişle, birazcık daha beklemeniz gerekecek. Yeni paketteki oyunlara sahip olabilmek için 6 Aralık 2019 tarihine kadar servise $12 karşılığında aylık abone olmanız gerekiyor. Abone olduktan sonra da, yönergeleri takip ederek Steam hesabınız üzerinde etkinleştirmeyi yaptığınız takdirde bu oyunlar artık sizin olacak.

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami için orijinal oyunun bir nevi yeniden yapımı diyebiliriz. Kazuma Kiryu etrafında dönen hikayeye göre karakterimiz patronunun cinayetinin suçunu üstlenmesiyle klandaki rütbesi düşürülüyor. Hapishanede geçirdiği on yılın ardından ise kaybolan eski dostlarını aramaya başlıyor. Orijinal oyunun yeniden yapımı, ana karakterimizin hapis yattığı süreçte yoldan çıkmaya başlayan kardeşi Akira Nishikiyama ve düşmanı Goro Majima ile çatışmaları gibi hikayeye yeni elementler de getiriyor.

Soulcalibur VI

Dövüş oyunu serileri arasında önemli bir yere sahip olan ve silah tabanlı olan Soulcalibur serisinin yeni oyunu yeni dövüş mekaniği ile geri dönüş yapmıştı. Düşmanın saldırısını bloke edip karşı saldırı yaptığınız Reversal Edge, geçici güç takviyesi imkanı sunan Soul Charge ve Lethal Hits ile kombo hasarları verebildiğiniz yeni oyun, hikaye modunun yanı sıra çevrimiçi modlar da sunuyor. Ayrıca Witcher serisinden Geralt ağabeyimizin de konuk oyuncu olarak dövüşlere katıldığını belirtelim.

My Time at Portia

My Time at Portia, medeniyetin yok oluşundan sonraki bir zamanda geçiyor. Az sayıdaki insanlar yer altından çıkıyorlar ve toplumu yeniden oluşturmaya başlıyorlar. Biz ise toplumun yararına olması için etrafa saçılmış olan kalıntıları kullanarak eşya üreterek, teçhizatları geliştirerek, atölyemizi genişleterek ve Portia vatandaşlarının verdiği görevleri yerine getirerek büyümeye ve rakiplerimiz karşısında en iyi müteahhit olmaya çalışacağız.