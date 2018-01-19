Hunt Showdown Beta Tarihi Belli Oldu, Başvurmayı Unutmayın

Crytek tarafından hazırlanan, eşli oyunu ve PvP'yi birleştiren FPS oyunu Hunt Showdown'ın oyuncuların beğenisine sunulacağı tarih belli oldu. Firma tarafından paylaşılan bilgilere göre Hunt Showdown apha beta testler 31 Ocak tarihinde başlayacak.

Hunt Showdown, atmosfere bir hayli önem veren bir korku oyunu olarak dikkat çekmişti. Crytek'in büyük özen gösterdiği oyunda, oyuncular 2 takım halinde geniş haritalarda canavarların peşine düşecekler. Temel amaç ise canavarı avlayarak ödülü kazanmak olacak; fakat canavarı avlayan takım ödülü aldıktan sonra, bu ödülü diğer takımdan korumak zorunda kalacak. Yani hem yapay zeka tarafından yönetilen güçlü canavarları yenmek, hem de kurnaz oyuncularla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

Yüksek grafik kalitesiyle göz dolduran Hunt Showdown, bir süredir kötü bir gidişata sahip olan Crytek'in kurtuluşu olabilecek bir oyun. Hunt Showdown'ın bunu başarabilmesi için vaat edilenleri sunması ve oynanışı çeşitli öğelerle zenginleştirmesi gerekecek. Ana teması canavar avı olan oyunda aynı canavarları aynı haritalarda avlamak, aynı sahnelerle karşılaşmak kısa süre içinde sıkıcı olabilir. Bu nedenle farklı modlar, farklı senaryoların oyuna eklenmesi mantıklı olabilir.

Hunt Showdown'ın sadece online oynanan bir oyun olması da başarısını baltalayabilecek bir durum. Oyuna detaylı bir senaryo modu eklenmesi, online oyunlarla arası olmayan oyuncu kitlesini kendisine çekebilir. Sonuçta güzel graifklere sahip, senaryo odaklı oyunlar halen yüksek ilgi görüyor.

Hunt Showdown'ın alpha betasının kapalı bir beta testi olacağı bilgisi paylaşılıyor. Betaya katılacak kişilerin ise tamamen rastgele seçileceği bildirildi. Hunt Showdown'ın betasına başvurmak için oyunun resmi internet sitesini bu bağlantı üzerinden ziyaret edebilirsiniz.