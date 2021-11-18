Hunt: Showdown Dizisi Geliyor!

Hunt: Showdown dizisi duyuruldu. Peki, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen ve kısa sürede popüler olan video oyununun dizisi ne zaman ve hangi platformda yayımlanacak? Yeni dizinin çıkış tarihi dahil olmak üzere tüm detaylar haberimizde.

Hunt: Showdown Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Almanya merkezli video oyunu şirketi Crytek, Hunt: Showdown isimli oyunun dizisini duyurdu. Şimdiden çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan dizinin baş yapımcı kadrosunda Avni Yerli, Faruk Yerli ve Pascal Tonecker yer alıyor.

Crytek'in kurucularından Avni Yerli, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yerli, yaptığı açıklamada, uzun bir süredir Hunt: Showdown'ın live action (canlı aksiyon) dizisini çıkarmayı düşündüklerini belirtti.

Oyunun dünyasının karanlık, cesur ve sürükleyici olduğunu ifade eden Yerli, anlatılacak birçok hikaye için çok fazla potansiyelin olduğunu söyledi. Avni Yerli, Binge'deki ekibin neler yapabileceğini görmek için sabırsızlandıklarını açıkladı.

Dizinin yapımcı kadrosunda yer alan Vince Talenti, söz konusu oyunun live action dizisi için inanılmaz bir dünyaya sahip olduğunu söyledi. Crytek ile çalışmaktan heyecan duyduğunu belirten yapımcı llan Ungar ise oyunun cesur ve benzersiz bir dünyaya sahip olduğunu belirti.

Crytek'in dizisi Binge isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak. Popüler video oyununun dizisi ile ilgili daha fazla ayrıntının ilerleyen zamanlarda açıklanacağı belirtildi. Dizinin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

Binge isimli dijital yayın platformu özellikle oyuncular için içerikler üretecek. Öyle ki E3 2021 etkinliği esnasında duyurulan Binge, söz konusu dizinin yanı sıra Driver ve System Shock isimli video oyunlarını da diziye uyarlayacak.

Önümüzdeki yıl hizmet vermeye başlayacak olan Binge isimli dijital yayın platformu özellikle oyuncular için içerikler üretecek. Şirketin oyun uyarlamalarını kaliteli bir şekilde yapmayı hedefledikleri ifade edildi. Görünüşe göre Netflix, Amazon Prime Video ve HBO Max gibi dijital yayın platformlarına oldukça ciddi bir rakip gelecek.

1895 yılında geçen video oyununun diziye uyarlanacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hunt: Showdown dizisi başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.