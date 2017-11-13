Hunt: Showdown'ı Bu Kış Oynayabileceğiz

Crytek tarafından geliştirilmekte olan ve 2018 yılında çıkış yapması beklenen yeni FPS oyunu Hunt: Showdown için ilk oynanış tarihi belirlendi.

Hatırlanacağı üzere Hunt: Showdown, çok kısa bir süre önce Steam üzerindeki yerini almıştı. Geliştirilme sürecinde olan oyunlar genellikle çıkışlarına az bir süre kala Steam'deki yerlerini alıyorlar ve oyuncularla buluşmayı bekliyorlar. Hunt: Showdown'ın Steam'deki çıkışı için de böyle olacağı düşünülmüş; fakat oyunun bir süre daha çıkmayacağı açıklanmıştı.

Crytek'in bu kış aylarında başlatacağı Hunt: Showdown oynanış süreci oyunun alpha testlerini kapsayacak. Crytek, yapılacak kapalı alpha testlerinde oyunculardan ilk geri bildirimleri toplayacaklarını ve oyunu bu geri bildirime göre geliştireceklerini açıklıyor. Bu sayede Hunt: Showdown'ın oyuncu topluluğunun da temelleri atılacak. Erken erişimde yayınlancak bir oyun olan Hunt: Showdown için kaliteli bir oyuncu kitlesi bir hayli önemli; çünkü bu oyuncu kitlesi oyunun şekillenmesinde en büyük role sahip aktör olacak.

Crytek, oyun için birden fazla alpha testi yapılacağını ifade etmekte. Bu testlerin bazılarının açık alpha olabilme ihtimali de bulunuyor. Hem eşli oyunu, hem PvP'yi güzel bir şekilde harmanlayan Hunt: Showdown için daha önceden farklı oynanış videoları yayınlanmıştı. Bu videolarda bile oyun etkileyici görünüyordu.

Hunt: Showdown'ın kapalı alpha testine katılmak isteyen oyuncular bu adres üzerinden kayıt olabilirler.