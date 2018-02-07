Hunt: Showdown Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Crytek tarafından geliştirilen ve bu sene içinde oyuncuların beğenisine sunulması planlanan online FPS oyunu Hunt: Showdown için sistem gereksinimleri açıklandı.

Crytek tarafından paylaşılan bilgilere göre bu sistem gereksinimleri oyunun final sistem gereksinimleri değil, alpha sürümü için sunulan sistem gereksinimleri, yani oyunun final sürümünde bu gereksinimler değiştirilmiş olabilir. Oyunun kapalı beta süreci devam ettiği için oyunun betasını oynamayı düşünen oyuncuların bu sistem gereksinimlerine göz atmaları gerekecektir. Crytek, oyunun daha geniş donanım seçenekleri için optimize edileceğinin de sözünü veriyor.

Crytek'in tavsiye ettiği, Hunt: Showdown'ın alpha sürümünü akıcı bir şekilde oynamanızı sağlayacak sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 3.0 GHz 6. nesil Intel i5 işlemci

- 12 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 970 ekran kartı

- 64 bit Windows 10 işletim sistemi

Paylaşılan sistem gereksinimlerine baktığımızda bu sistem gereksinimlerinin ortalamanın biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. Oyunun RAM gereksiniminin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Normalde açık dünya tabanlı oyunlarda bu kadar yüksek RAM kullanımı kabul edilebiliyor; fakat Hunt: Showdown'ın çok büyük olmayan haritalarda geçen bir oyun olduğunu düşünürsek optimizasyonun halen yetersiz olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Ekran kartı gereksinimi de ortalamanın bir tık üzerinde. GTX 970 halen hatrı sayılır donanım gücüne sahip olan bir ekran kartı, oyunun daha eski ekran kartı modellerinde de akıcı bir şekilde çalışabilmesi iyi bir optimizasyonla mümkün olabilirdi. İşlemcide de aynı durumun söz konusu oldığunu söyleyebiliriz.

Crytek, oyunun optimizasyonunun kendileri için büyük önem taşıdığını, oyunun erken erişim süreci boyunca bu konuda çalışacaklarını dile getirmekte.