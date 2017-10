Hunt: Showdown Steam'deki Yerini Aldı!

Crytek'in seneler önce duyurduğu ve Hunt: Horrors of the Gilded Age adıyla tanıttığı, sonradan Hunt: Showdown adını alan FPS türündeki korku oyunu kısa bir süre sonra oyuncularla buluşacak.

İlk aşamada Steam üzerinde erken erişimde oyuncuların beğenisine sunulacak oyun için 1 yıllık bir erken erişim süreci öngörülüyor. Bu süre boyunca Crytek bir yandan oyunculardan geri bildirim toplayacak, diğer yandan da oyuncu topluluğundan gelen bildirimlere göre oyunu geliştirmeye ve içeriğini zenginleştirmeye devam edecek. Hunt: Showdown bu amaçla çoktan Steam üzerindeki yerini aldı; fakat henüz satın alıma ve indirmeye açılmadı. Hunt: Showdown'ın Steam sayfasında şu an sadece oyun ile bilgilere yer veriliyor.

Hunt: Showdown temel olarak online eşli oyunu ve PvP karşılaşmalarını birleştiren bir oyun olacak. Oyunda ödül avcılarının yerine geçeceğiz. Her karşılaşmada 5'er kişilik 2 farklı ödül avcısı takımı haritadaki canavarları avlayarak ödülü kazanmaya çalışacak. Ödülü kazandıktan sonra ise yolumuz diğer avcılarla kesişecek, ödül kazanan avcıları diğer takım avlayabilecek ve ödül el değiştirebilecek. Bu da oyunu çok daha heyecanlı yapan bir öğe.

Hunt: Showdown'da canavarları ve diğer oyuncuları yok edebilmek için birçok farklı silahı kullanabileceğiz. Ayrıca çeşitli tuzaklar ve Dark Sight adlı canavarların ve ödüle sahip avcıların izini bulmamızı sağlayan yetenek işimizi kolaylaştıracak. Topladığımız ödüllerle daha güçlü silahlar ve ekipmanlar satın alabilmemiz de mümkün.

Hunt: Showdown için kısa bir süre önce 12 dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınlandı, bu videoda oyunun mekaniklerini yakından görebiliyoruz. Hunt: Showdown'ın Steam sayfasına da aşağıdaki bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: