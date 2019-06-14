Hunt: Showdown Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin!

Geçtiğimiz yıl oyunculara sunulan hayatta kalma temalı Hunt: Showdown kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu bu hafta sonu boyunca para vermeden oynayabilir, daha sonrasında ise indirimden faydalanarak satın alabilirsiniz.

Crytek’in çevrimiçi çok oyunculu ödül avı oyunu Hunt: Showdown'ı test etmek isteyen oyuncular, bu hafta sonu (13 Haziran ila 17 Haziran arası) Steam’den ücretsiz olarak oyunu indirebilirler. Hunt: Showdown aynı zamanda bu süre içinde yüzde 20 indirimde olacak.

Hunt: Showdown’ın ücretsiz hafta sonu fırsatını, topluluk tarafından en çok merak edilen Görüş Alanı Kaydırma Butonu’nun da oyuna ekleneceği 6.1 sürüm güncellemesi izleyecek. Mayıs’ta yayınlanan güncelleme 6.0 ile yeni baş düşman, yeni bilgi kitabı, yeni silahlar ve birçok performans düzenlemeleri oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Hunt: Showdown’ın Erken Erişim sürecinin başlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bu süreçte Hunt ekibi, toplamda 18 güncelleme ve yama yayınladı. Bu güncellemeler yeni bir harita, güne iki yeni saat aralığı, yeni yapay zekalar, Tez Av modu, mücadeleler ve onlarca yeni silahı beraberinde getirdi. Oyunun geliştirme süreci devam ettiği için yeni eklentiler de zamanla oyuncularla buluşmaya devam edecektir.

Hunt: Showdown'ı hafta sonu boyunca ücretsiz oynamak isterseniz aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.