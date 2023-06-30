Hunt: Showdown'dan Yeni Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru!

Hunt: Showdown'ın yıllardır azalmak bilmeyen oyuncu tabanı, oyuna gelen yeni güncellemenin ardından daha da artarak bugüne kadarki en büyük eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

PC, Xbox Series X ve PS5'teki en iyi FPS oyunlarından biri olarak kabul edilebilecek Hunt: Showdown için Tide of Shadows etkinliğinin duyurulması ve yayınlanmasıyla oyuncu sayısı büyük ölçüde arttı.

SteamDB'de açıklandığı üzere, eş zamanlı oyuncu tabanı %15 artarak tüm zamanların zirvesi olan 45.091'e ulaştı (bir önceki 41.782'yi geride bırakarak) ve Steam üzerinde günlük aktif oyuncu oranı 20.000'e yaklaştı.

Hunt: Showdown'ın Tide of Shadows Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Tide of Shadows etkinliği şu anda mevcut ve 23 Ağustos'a kadar devam edecek ve oyuna desteğini hız kesmeden sürdüren Crytek için bu etkinlik de oldukça başarılı geçiyor.

Son güncelleme oyuna daha fazla zorluk, yeni bosslar, farklı silahlar ve hikâye unsurları ekliyor; bu da bu rekabetçi birinci şahıs nişancı oyununu konsolda veya PC'de denemek için daha iyi bir zaman olmadığı anlamına geliyor.

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