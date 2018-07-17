Hürjet, Farnborough Airshow’un Yıldızı Oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ve adını Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş’tan alan Hürjet, Birleşik Krallık’ta düzenlenen Farnborough Airshow’un yıldızı oldu.

Jet Eğitim ve Yakın Destek Uçağı Geliştirme Projesi kapsamında tasarlanan Hürjet, havacılık endüstrisinin en büyük ticaret fuarı olan Farnborough Airshow’da sahneye çıktı.

Londra’da düzenlenen etkinliğe güçlü bir katılım gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, milli hava platformları ve yeni logosuyla dikkat çekti.

Fuarda, eylül ayında ilk uçuşu planlanan T-625 Özgün Helikopter ve İnsansız Hava Aracı ANKA sergilenirken, Türkiye'nin tek kalemde en büyük savunma ihracatının gerçekleştirildiği T129 Atak helikopteri de uçuş gösterisi yaptı. Ancak fuarın en büyük sürprizi Hürjet oldu.

Dijital kamuflajlı olarak karşımıza çıkan Hürjet’in kuyruğunda Türk Hava Kuvvetlerinin sembolü olan kartal figürü yer aldı. İsmini Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreten Türk pilot Vecihi Hürkuş’tan alan Hürjet, havacılık profesyonellerinden tam not aldı.

Bazı önemli uçak üreticilerinin yönetici ve temsilcileri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şalesini ziyaret ederek Hürjet'i inceledi.

Hürjet ile birlikte TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82, Kanatlı Güdüm Kiti, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan; ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdün Kiti MK-81 ve MK-82, L-Umtas'a yer verildi.

Kaynak: AA