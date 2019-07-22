Hürjet Projesinde Kritik Bir Eşik Daha Geçildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından jet motorlu eğitim ve yakın hava destek uçağı olarak tasarlanıp, geliştirilecek ve üretilecek olan bir askeri eğitim uçağı olan Hürjet, 2022 yılında uçuşa hazır hale getirilecek.

Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı (Hürjet) Projesi'nde önemli bir eşik daha geçildi. Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı projesi Hürjet’in "Ön Tasarım Gözden Geçirme" aşaması başarıyla tamamlandı.

Uçuş Bilimleri, Uçak Yapısı, Uçak Sistemleri, Aviyonik ve Elektrik Sistemleri olmak üzere 4 ana uzmanlık alanında değerlendirmeye alınan Hürjet, her biri kendi alanında uzman yerli ve yabancı bağımsız gözlemcilerin hakemliğinden geçmeyi başardı.

Hürjet, T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçakları başta olmak üzere hizmet süresi 20 yılı aşkın jet uçaklarının yerini alacak.

Üstün performans özellikleriyle sınıfının en iddialı eğitim ve hafif taarruz uçaklarından biri olan Hürjet, geniş görev yelpazesi ve 2 bin 721 kilogram olan yük kapasitesi ile muharebe alanlarında güvenlik güçlerine önemli bir avantaj sağlayacak.

45 bin feet yüksekliğe çıkabilecek olan Hürjet, 2 bin 592 kilometre menzile sahip olacak. Ön tasarım aşaması başarıyla tamamlanan uçağın, 2022 yazında ilk uçuşa hazır hale getirilmesi hedefleniyor.