HÜRKUŞ-B İlk Test Uçuşuna Çıktı

TAI - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2018’in ortalarında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılması planlanan HÜRKUŞ-B uçağı, yapılan ilk deneme testini başarıyla tamamladı.

Adını Türk pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş’tan alan Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi, ilk olarak 2013 yılında semalara çıkmış ve başarılı uçuşlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişti. İlk uçağın ardından HÜRKUŞ-B’nin geliştirme sürecine başlayan TAI, HÜRKUŞ-A'ya göre daha stabil ve çok daha kapsamlı üretildiği vurgulandığı yeni eğitim uçağının ilk deneme testini gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ilk denemenin ana amacının çeşitli uçuş testleri yapmak olduğunu söyleyen TAI, yaptığı açıklamayla; motor aviyonik, stabilite ve uçuş mükemmelliği gibi birçok testin uygulandığını ve HÜRKUŞ-B'nin planlanan 90 saat sorti uçuşun ardından Türk Hava Kuvvetleri envanterine gireceğini bildirdi. Kendi sınıfının en iyi uçaklarından biri olduğu söylenen Hürkuş-B’nin fırlatma koltuğu, oksijen destek, iniş takımları, ağırlık dayanıklılığı gibi tüm sistemlerinin bir jet kokpiti gibi tasarlandığı vurgulandı.

İlk testin ardından konuyla ilgili fikirlerini dile getiren TAI Genel Müdürü Temel Kotil, "HÜRKUŞ-B, HÜRKUŞ-A'dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant, daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı" dedi.