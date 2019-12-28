Hyper Light Drifter, Epic Games Store Üzerinden Ücretsiz Dağıtılıyor

Hyper Light Drifter uzun bir aradan sonra Epic Games Store mağazasında tekrardan ücretsiz oldu. Eğer ilk seferkini kaçırdıysanız, şans yüzünüze gülmüş oldu.

Hyper Light Drifter

Heart Machine tarafından geliştirilmiş olan oyun, 2016 yılında satışa sunulmuştu. Konu olarak unutulmuş bilgiyi, kayıp teknolojileri ve bozuk kayıtları toplayan aylakların olduğu bir dünyada geçen oyunda, hastalığın pençesine düşmüş bir karakteri yönetiyoruz. Projenin başındaki Alex Preston'ın kalp hastalığından esinlenilerek oluşturulan hikayede oyunun geçtiği dünyanın sakinlerinin uzun zaman önce unuttuğu bir teknolojiye erişim sağlayabilen ve aynı zamanda da adı konulamayan hastalığa yakalanan bir karakteri yönetiyoruz. Senaryo boyunca oyunun geçtiği dünyada yolculuğa çıkarak bu hastalığa bir çare bulmaya çalışacağız.

Kooperatif desteği sayesinde arkadaşınızla oynayabileceğiniz oyunu bitirdikten sonra açılan New Game+ seçeneği de bulunuyor. Ayrıca meydan okumaları seviyorsanız, buna özel ayrı bir modun da bulunduğunu söyleyelim.

Eğer oyun ilginizi çekmişse, kalıcı olarak sahip olmak için TSİ 18:00'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Son olarak, Hyper Light Drifter oyununun Steam üzerinde de 2 Ocak 2020 tarihine kadar %50 indirimle 15.5 TL'ye satılacağını söylemeden geçmeyelim.