Ubisoft'un Ücretsiz Battle Royale Oyunu Hyper Scape Açık Betada, Hemen İndir!

Ubisoft, battle royale dünyasına katılan son büyük isim oldu. Temmuz ayı başında duyurulan ücretsiz battle royale oyun Hyper Scape, 12 Temmuz Pazar günü itibarıyla tüm oyunculara açıldı. Ubisoft’un yeni oyunu Hyper Scape indirme linki haberimizde.

Hyper Scape Açık Beta Başladı!

Ubisoft Forward etkinliğinde yeni ücretsiz oynanabilir battle royale oyunu Hyper Scape de gösterildi. Başlangıçta sınırlı sayıda kişinin test edebildiği şehir tabanlı battle royale oyunu tüm oyuncuların erişimine açıldı. Şu anda ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Açık betaya özel yeni battle pass dışında yeni silahlar ve hack (beceriler/yetenekler için koyulan bir isim) eklendiği belirtildi.

Hyper Scape Oyunu Nasıl Oynanıyor?

Sanal bir şehir olan Neo Arcadia’nın eşsiz bölgelerinde geçen oyunda oyuncular kendilerini sokaklar, iç mekanlar ve çatılarda yüksek tempolu mücadelenin içerisinde buluyor. Üçlü takımlar halinde veya tek oynama seçeneği sunluyor, maksimum oyuncu sayısı 99. Oyunda sadece iki silah ve iki hack (sizi ve takımınızı iyileştirmekten sizi bir alanın etrafında dönen dev bir topa dönüştürmeye kadar her türlü şeyi yapabilen yetenekler) mevcut. Sağlık paketleri veya zırh kiti, el bombası, araç yok. Diğer battle royale oyunlar gibi harita gittikçe küçülürken hedef son takım veya oyuncunun ayakta kalması.

Hyper Scape Sistem Gereksinimleri

Ubisoft yapımı ücretsiz battle royale Hyper Scape'in PC sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3 3220 veya AMD FX-4130

RAM: 6 GB

Depolama Alanı: 20 GB kullanabilir alan

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

VRAM: 2GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7 4790 veya AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon RX 480

VRAM: 4 GB

Hyper Scape İndir

Ubisoft’un battle royale türünde yeni oyunu Hyper Scape, şu anda sadece Windows PC’lerde oynanabiliyor. PS4 ve Xbox One’da da oynanabilir olacak. Yaratıcı direktör Jean-Christophe Guyot, oyunun yakın gelecekte yeni nesil konsollara da geleceğini paylaştı. Hyper Scape'i aşağıdaki linkten PC'nize indirip oynayabilirsiniz: