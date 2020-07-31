Ubisoft tarafından geliştirilmekte olan Hyper Scape çıkış tarihi açıklandı. 100 oyuncunun mücadele edeceği yeni battle royale oyunu Hyper Scape ne zaman çıkacak? Oyuncular tarafından merakla beklenen battle royale türündeki Hyper Scape ile ilgili detaylar haberimizde.

Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds ile birlikte dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Battle royale türü, dünya genelinde oldukça popüler hale gelmesi nedeni ile oyun firmalarının dikkatini çekti ve bunun sonucunda Call of Duty Mobile, Fortnite, Apex Legends gibi yapımlar piyasaya sürüldü. Bu firmaların arasına Ubisoft da katılmaya hazırlanıyor.

Ubisoft, geçtiğimiz aylarda hızlı oyun yapısı ile dikkat çeken battle royale türündeki Hyper Scape'i duyurmuştu. Ubisoft tarafından gerçekleşen duyurunun hemen ardından oyuncular, battle royale türündeki oyunu heyecanla beklemeye başladı. 2054 yılında Neo-Arcadia şehrinde geçen Hyper Scape'ta 100 oyuncu mücadele edecek.

Hyper Scape Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Hyper Scape, 11 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Battle royale türündeki Hyper Scape'in açık beta sürecinin şu anda Uplay platformu üzerinden devam ettiğini belirtelim. Hyper Scape'in açık betası 2 Ağustos tarihinde sona erecek.

Ubisoft'un battle royale oyunu Hyper Scape hakkında ne düşünüyorsunuz? Hızlı oyun yapısı ile dikkat çeken Hyper Scape ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.