HyperJuice Hızlı Şarjı Farklı Boyutlara Taşıyor

Galyum Nitrit teknolojisine sahip şarj cihazlarını yılın başından bu yana sıkça duymaya başladık. Hyper adlı girişim, bu teknolojiyi farklı boyutlara taşımaya karar vermiş gibi gözüküyor.

HyperJuice: 100W GaN Şarj Aleti!

San Francisco merkezli girişimin kredi kartı boyutlarında ürettiği HyperJuice, 100W hızlı şarj desteğine sahip ilk Galyum Nitrit'li şarj cihazı olarak öne çıkıyor.

Adaptöre baktığımızda iki adet USB-C ve iki adet USB-A portu görüyoruz. Daha önceden tanıtılan şarj adaptörlerine göre daha yüksek hızda şarj imkanı sunan bu adaptör, aynı zamanda daha fazla port imkanı da sunuyor. Aynı zamanda arka tarafında direkt prize takılabilmesini sağlayan ek girişlere de sahip. Peki bunlar ne işe yarayacak?

Şarj cihazı kullanıcılara sunduğu 100W ile aynı anda güçlü cihazları sorunsuz şarj edebilir. Örneğin aynı anda iki adet MacBook Pro 15 inç modelini şarj edebilirsiniz. Ya da MacBook Pro, iPad Pro, iPhone ve Watch modellerini aynı anda şarja takabilirsiniz.

Şu an için Kickstarter üzerinde bir proje olan HyperJuice, hedeflediği bütçeyi çoktan altıya katlamış durumda. Modelin satışa hazır sürümünün 99 dolar fiyat etiketi ile tüketicilerin karşısına çıkacağını belirtelim.