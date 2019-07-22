Hyperloop'ta Hız Rekoru Kırıldı, Musk Yeni Tünel Sözü Verdi

Bu sene dördüncüsü düzenlenen SpaceX Hyperloop Pod Yarışması'nda saate 463 kilometre hıza ulaşılarak, yeni bir rekor daha kırıldı. Yenilikçi ulaşım projesinin arkasındaki isim olan Elon Musk, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek yıl yeni bir Hyperloop tüneli inşa etme sözü verdi.

SpaceX, Tesla ve Boring Company gibi şirketlerin kurucusu olan Elon Musk, Los Angeles trafiğinden bıktığı için hayata geçirmeye karar verdiği Hyperloop projesinde önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl uzay şirketi SpaceX’in Hawthorne, California’daki genel merkezi altında uzanan ilk Boring Company test tünelini açan ünlü mucit, yeni Hyperloop tüneli inşa edeceğini duyurdu.

TUM Hyperloop takımı, bu yıl dördüncü kez düzenlenen SpaceX Hyperloop Pod Yarışması'nda 463 km / s ile yeni bir hız rekoru kırdı.

Hız rekorunun Hyperloop tarafından onaylanmasının ardından telefonu eline alan Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek yıl düzenlenecek yarışmanın SpaceX’in genel merkezinde bulunan 1,6 km’lik tünel yerine, gelecek yıl inşa edilecek 10 km’lik yeni vakum tünelde gerçekleşeceğini söyledi.

Musk'un yeni önerilen tüneli gelecekteki yarışmalar için büyük bir değişiklik olacak. Musk’ın planladığı 10 km’lik tünel, yarışmacıların 5 kat daha uzun yol katedebilecek prototipler inşa etmelerini zorunlu kılacak.

Bununla birlikte, söz konusu tünelin tam olarak ne zaman ve nereye inşa edileceği henüz belli değil.