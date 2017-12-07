Hyperloop Teknolojisi Türkiye'ye mi Geliyor?

Elon Musk, sıkıştırılmış hava kullanarak saatte 1220 kilometre hıza ulaşmayı amaçlayan Hyperloop projesini ilk kez 2013 yılında anlatmıştı ve çoğu insan bu projenin yalnızca hayalden ibaret olduğunu söylemişti. Fakat bugün geldiğimiz noktada projenin, hayalin ötesine geçtiğini net bir şekilde görüyoruz.

Dünyadaki ulaşım sistemini radikal bir şekilde değiştirecek olan ve insanlığın gördüğü en hızlı kara ulaşım aracı olarak nitelendirilen Hyperloop projesi, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hyperloop Transportation Technologies CEO'su Dirk Ahlborn, İstanbul´da ana konuşmacı olarak katıldığı "Geleceğin Akıllı Şehirleri" zirvesinde, hem proje hem de Türkiye'de yatırımları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Hyperloop benzeri bir sistemin 1800'lerde dahi denenmiş olduğu ancak tek bir hükümete ve şirkete bağlı kalındığı için mobilite çalışmalarının başarız olduğunu ifade eden Ahlborn, "Şimdi biz bugün bir ekosistem yarattık. Sadece 'ürettik, alın' demiyoruz, ekosistem oluşturuyoruz. Hem tedarikçi şirketlerle, hem hükümetlerle iş birliği içinde mobiliteyi değiştiriyoruz" dedi.

Geleceğin Akıllı Şehirleri zirvesinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç Dr. Hasan Ali Çelik ile önemli bir görüşme gerçekleştiren Ahlborn, İstanbul-Ankara arası mesafenin 40 dakikaya düşebileceğini ifade etti.

Ahlborn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konu hakkında bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Erdoğan'ın bu konuya olumlu baktığını söyledi. Ahlborn, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angele Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu hakkında en az iki kere görüştüm. Hepsi de Hyperloop projesini desteklediklerini ifade etti" dedi.

Erdoğan'la Washington'da görüştüğünü ve projeyi sunduğunu ifade eden Ahlborn, kendisinin muhtemel işbirliklerine sıcak baktığını ve desteklediğini söyledi. İstanbul'da Türk şirketleriyle çalışıp Türk ekosistemini geliştirmeye çalıştıklarını belirten Ahlborn, hükümetle inovasyon merkezi kurmak için görüşmek istediklerini söyledi.

Hyperloop CEO'su, "Türkiye´de birçok ekonomide olmayan avantajlar var. İmalat sanayisi var, makine üreticileri var, Türkiye birçok sektörün küresel çapta tedarikçisi. Türkiye ulaştırma teknolojilerinde hem dijital hem fiziksel bir hub olabilir" ifadelerini kullandı.