HyperX, 4 Milyon Oyuncu Kulaklığı Satarak Rekor Kırdı

Kingston'ın oyun bölümü olan HyperX, oyunculara yönelik geliştirdiği kulaklıklarıyla piyasanın en önemli oyuncularından bir tanesi. ABD'li şirket, 4 milyon kulaklık satarak e-spor alanında küresel lider olmayı başardı.

100'den fazla ülkede, altı kıtada ve 15 bin mağazada yer alan ve oyun oynamaya ilk kez başlayanlardan dünya çapında turnuva sahnelerindeki profesyonel oyunculara kadar çok geniş bir yelpazede tercih edilen HyperX kulaklıklar, üstün ses kalitesiyle dikkat çekiyor.

HyperX, Nisan 2014’te satışına başladığı oyuncu kulaklıklarında küresel pazarda 4 milyon satış rakamına ulaşarak çok önemli bir kilometre taşını tamamladı. HyperX Cloud II, HyperX Cloud Stinger ve HyperX Cloud Revolver gibi birbirinden iddialı oyuncu kulaklık modelleri ile piyasada boy gösteren şirket, son olarak ilk kablosuz bağlantı özelliğine sahip kulaklığı HyperX Cloud Flight ile dikkat çekmişti.

HyperX'in müdürü Marcus Hermann, "HyperX, oyunculara benzersiz bir performans sunan ürünler tasarlamayı kendisine görev biliyor. Sonucu ise; sevdiğimiz oyun topluluğunun talep ettiği özellikleri karşılayan bir kulaklık setidir. Tasarımlarımızı daha da ileri götürürken bu saygıyı kazanmaya çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.

HyperX, geçtiğimiz haftalarda NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ta forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu basketbolcu Joel Embiid'in, HyperX oyuncu kulaklığının resmi marka elçisi olduğunu açıklamıştı.