HyperX, CES 2020'de Yepyeni PC ve Konsol Oyun Serisini Duyurdu

HyperX, CES 2020’de yepyeni PC ve konsol oyun serisi ile karşımıza çıktı. Oyun sektörünün öncü markası, ödüllü oyun aksesuarları ve bellek serisine yeni eklemeler yaptığını duyurdu.

Tüm oyuncular için oyun ürünleri (yüksek hızlı bellek, SSD’ler, kulaklıklar, klavyeler, fareler, konso oyuncuları için şarj aksesuarlaro, USB flash sürücüler ve fare altlıkları) geliştiren HyperX, dünyanın en büyük tüketici elektronoji fuarı CES 2020’de yeni mouse, kulaklık, klavye ve diğer ürünlerini duyurdu. Fuarda gösterilen yeni ürünler arasında Cloud Flight S kablosuz oyuncu kulaklığı, HyperX Aqua mekanik tuşlara sahip Alloy Origins RGB oyun klavyesi, Pulsefire Raid oyuncu faresi, FURY Ultra RGB oyuncu mouse altlığı, FURY DDR4 DIMM ve Impact DDR4 SODIMM bellek modüllerinin yanı sıra Switch Joy-Con konsol cihazları ve mobil cihazlarının yerleştirildiği ve şarj edildiği iki yeni ChargePlay Clutch ürünü bulunuyor.

HyperX Cloud Flight S Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Cloud Flight'ın başarısını temel alan Cloud Flight S, 30 saate kadar pil ömrü sunan ve bağımsız Qi sertifikalı, kablosuz şarj özelliğine sahip kablosuz bir kulaklık. Masaya rahatça konabilmesi için 90 derece dönen kulak kapakları, Cloud Flight S'e özel olarak ayarlanmış ve HyperX sanal 7.1 surround ses ve 2,4 GHz hızında yayın yapan 50mm sürücülerle etkileyici bir oyun içi ses deneyimi sunuyor. Cloud Flight S, sessizde olup/olmama durumunu gösteren LED göstergeli, ayrılabilir bir mikrofon içeriyor. PC, PS4 ve PS4 Pro hazır kulaklık seti ayrıca HyperX NGENUITY yazılımı kullanılarak özelleştirilebilen oyun ve sohbet ses seviyesini ayarlamak için sezgisel kulaklık kontrolleriyle birlikte geliyor. Cloud Flight S kablosuz oyun kulaklığı Şubat ayında piyasaya çıkacak.

HyperX Alloy Origins Oyun Klavyesi Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Alloy Origins mekanik klavyesi, dokunsal HyperX Aqua mekanik anahtarları kullanılarak üretilmiş, parlak ışık efektlerine sahip, daha parlak aydınlatma içinse beş farklı ayarlanabilir parlaklık seviyesine sahip olan arkadan aydınlatmalı RGB tuşlar bulunuyor. Dayanıklılık ve sağlamlık için havacılık sınıfı alüminyum kullanılarak üretilmiş gövdeye, masaüstü alanını en üst seviyeye çıkartan ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahip. USB Type-C ve USB Type-A kablosunu kullanıyor. Alloy Origins, klavyedeki tuş başına basit kişisel ışıklandırma efektleri dahil bir çok ışıklandırma ve makro ayarı yapabilme özelliğine de sahip. Kullanıcılar hareket halindeyken oyun oynamak için dahili bellekte, HyperX NGENUITY yazılımını kullanarak, üç adete kadar Alloy Origins profili kaydedebiliyor. Klavyede ayrıca %100 anti-ghost ve N-key modu bulunuyor. Alloy Origins RGB (Aqua anahtarlı) oyun klavyesi Mart ayında satın alınabilir olacak.

HyperX Pulsefire Raid Oyun Mouse’u Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Pulsefire Raid RGB, tuş atama veya çeşitli komutları gerçekleştirmek için ek tuşlara ihtiyaç duyan oyuncular için tasarlanmış ergonomik bir fare. Pulsefire Raid, donanım hızlandırması olmadan hassas, akıcı ve duyarlı bir izleme için tasarlanmış ve farede 11 adet programlanabilir tuş, 16.000 DPI'a kadar hız ve kesin doğruluk sağlayan Pixart 3389 sensörü bulunuyor. Özelleştirilebilir yerel DPI ayarları, oyucuların LED göstergeler sayesinde ayarları izlemesini sağlıyor. Ayrıca 20 milyon tıklama sunan güvenilir Omron anahtarlara sahip. HyperX NGENUITY 'nin gelişmiş ayarları sayesinde oyunculara, DPI ayarı değiştirme, RGB ışık efektlerini düzenleme ve macro ayarı yapma imkanı sunuluyor. Pulsfire Raid oyun mouse’u Ocak ayında satışa sunulacak.

HyperX Fury Ultra Oyun Mouse Pad Özellikleri ve Çıkış Tarihi

FURY Ultra mouse pad, HyperX NGENUITY yazılımı ile özelleştirilebilen ışık çubuğuna ve 360 derecelik parlak RGB ışık çerçevesine sahip.

Oyun yüzeyi, performans, hız ve stabilite sağlayan kaymaz, kauçuk tabanlı mikro dokulu olup sert bir yüzeye sahip. HyperX’in yeni mouse altlığı Ocak ayı içinde satışta olacak.

Yeni HyperX FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB Özellikleri ve Çıkış Tarihi

FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB modülleri, Intel ve AMD'nin en son çıkan platformları ile uyumlu, uygun fiyatlı, yüksek performansa sahip yükseltmeler. 3600Mhz ve 3733Mhz frekanslarına sahip FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB modüller Ocak’ta satışa sunulacak.

Yeni HyperX Impact DDR4 SODIMM Özellikleri ve Çıkış Tarihi

HyperX Impact DDR4, küçük form faktöre sahip cihazlar için de yüksek performans sağlıyor. Impact DDR4, Plug N Play tak çalıştır özelliği ile Ryzen ve Intel XMP destekli modüllerini, sistemin izin verdiği hız oranında, modüllerde 32GB’a kadar, kit yapılandırmalarında ise 64GB a kadar otomatik hız aşırtması yapabiliyor. 3200MHz frekansa kadar çıkabilen ve 64GB kitlere sahip Impact DDR4 SODIMM’ler Ocak ayında bulunabilir olacak.

Nintendo Switch için HyperX ChargePlay Clutch Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Nintendo Switch için geliştirilen ChargePlay Clutch şarj ünitelerinde 6000mAh pil kapasitesi ve şarj durumunu gösteren LED göstergeler bulunuyor. Şarj çantasında çıkarılabilir kauçuk Joy-Con kumandalar bulunuyor ve masaüstü oyun modu deneyimi için destek standı sunuyor. USB Type-C şarj kablosu ile de rahat ve güvenli bir bağlantı sağlıyor. Ürün Ocak ayında satın alınabilir olacak.

Mobil için HyperX ChargePlay Clutch Özellikleri ve Çıkış Tarihi

ChargePlay Clutch, kauçuk dokulu tutamaçları ile mobil cihazınızı dikkatlice kavrayarak güvenli bir şarj deneyimi sunuyor. Qi sertifikalı kablosuz şarj özelliği olan ChargePlay Clutch, ayrılabilir ve artırılabilir 3000mAh pil kapasitesine sahip ve USB port ile bağlanıyor, aytıca LED’li şarj göstergeleri bulunuyor. Mobil cihazlar için ChargePlay Clutch, 2020 yılı ikinci çeyreğinde satılacak.