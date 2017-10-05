  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. HyperX E-Spor Turnuvasına Pascal Nouma Renk Katacak

HyperX E-Spor Turnuvasına Pascal Nouma Renk Katacak

YORUM YAZ
Erkan Calp
Erkan Calp Oyun

Profesyonel oyunculara yönelik üst düzey kalitede ekipmanlar çıkartan HyperX, FIFA 2018 PlayStation turnuvası düzenliyor. HyperX E-Spor turnuvasında Pascal Nouma ile maç yapma şansına erişecek e-spor tutkunlarından biri siz olabilirsiniz. Büyük ödüllerin dağıtılacağı turnuvaya katılım şartları haberimizde.

EA Sports’un bu sene de en çok satanlar listesinde olacağını tahmin ettiğimiz futbol oyunu FIFA 2018 için düzenlenecek ilk turnuva HyperX Türkiye tarafından geliyor. Fransız asıllı eski futbolcu Pascal Nouma’nın şenlendireceği turnuvada offline olarak 32 oyuncu kıyasıya bir mücadele içerisine girecek. Ünlü spor spikeri Emre Tilev’in anlatımıyla gerçekleşecek turnuvada Pascal Nouma ile maç yapma şansı yakalayacak kişilerden biri olmak için http://hyperx.gg/HXFIFA18 adresinden HyperX E-Spor Turnuvası katılım formunu doldurmanız yeterli.

HyperX Türkiye, düzenlediği turnuvada FIFA hayranları ve yarışmacılar dışındaki oyun severleri de unutmamış. Bilgisayarların bulunacağı özel bir alanda son dönemin popüler oyunlarını HyperX’in en yeni kulaklık, klavye ve fareleriyle deneyimleme fırsatları olacak. Dahası ürünleri deneyenler, Pascal Nouma ile FIFA 2018 oynama şansına sahip olacak ve birbirinden özel ödüllerin sahibi olacak. İzleyiciler, e-Spor dünyasında HyperX Türkiye’nin marka temsilcileri olan Oxi ve WTCN ile tanışıp fotoğraf çektirebilecek.

Pascal Nouma’nın renk katacağı FIFA 2018 turnuvasında ilk 4’e giren yarışmacılar aşağıda belirtilen ödüllerin sahibi olacak:

  • HyperX Box (HyperX Cloud Revolver S Kulaklık, HyperX Alloy FPS Klavye, HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse, HyperX Fury XL Gaming Mouse Pad)
  • HyperX Cloud II Kulaklık, HyperX Alloy FPS Klavye 
  • HyperX Stinger Kulaklık ve HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse
  • HyperX Stinger Kulaklık

İlk dörde giremeyen katılımcılar da unutulmamış. Onlara da teselli ödülü olarak USB bellek hediye edilecek. Etkinliğe katılma şansı yakalamak için doldurmanız gereken katılım formuna ve diğer tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

06:52 HyperX Alloy FPS Klavye - HyperX Pulsefire FPS Mouse İnceleme
HyperX Alloy FPS Klavye - HyperX Pulsefire FPS Mouse İnceleme

Tek Tuşla Dolby Surround Ses: HyperX Cloud Revolver S Türkiye’de! TEKNOLOJİ Tek Tuşla Dolby Surround Ses: HyperX Cloud Revolver S Türkiye’de!

Yüksek Performanslı HyperX Predator DDR3 ve DDR4 RAM’ler Yenilendi TEKNOLOJİ Yüksek Performanslı HyperX Predator DDR3 ve DDR4 RAM’ler Yenilendi

ETİKETLER: hyperx fifa 2018

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Office 2016 Office 2016
Office 2016 Microsoft Office 2016, ofis programları paketi arayanların işini kolaylaştıracak. ÜCRETSİZ
Pes 2013 Türkçe Spiker Pes 2013 Türkçe Spiker
Pes 2013 Türkçe Spiker PES 2013 Türkçe Spiker, oyunu bir Türk spikerin anlatımı eşliğinde oynamanızı sağlar. ÜCRETSİZ
Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2010 Microsoft en çok tercih edilen ofis yazılımı Microsoft Office'in 2010 versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu. Daha hızlı, daha etkili, daha kolay iddialarıyla yola çıkan Office 2010 internetle daha entegre çalışan bu sürümüyle işl DENEME SÜRÜMÜ
Pro Evolution Soccer 2013 Pro Evolution Soccer 2013
Pro Evolution Soccer 2013 PES 2013, geliştirilen yapa zekası, kapsamlı kontrol mekanizması ve tamamen elden geçirilen taktik ekranı ile futbol oyunları kategorisinin zirvesine oynuyor. DENEME SÜRÜMÜ
PES 2018 PES 2018
PES 2018 PES 2018 bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir futbol oyunudur DENEME SÜRÜMÜ
FIFA 18 FIFA 18
FIFA 18 FIFA 18, Electronic Arts Sports tarafından geliştirilen ve dünyanın en çok oynanılan oyunları arasında yer alan bir futbol oyunudur. DENEME SÜRÜMÜ
Office 2013 Office 2013
Office 2013 Microsoft'un yeni office yazılımı Office 2013 Windows 8 ile birlikte geldi. DENEME SÜRÜMÜ
Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software - OBS
Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software internet üzerinden yayın yapmanıza imkan tanıyan bir yazılımdır ÜCRETSİZ
PES 2016 PES 2016
PES 2016 PES 2016 gerçekçi bir futbol simülasyonudur DENEME SÜRÜMÜ

YORUMLAR