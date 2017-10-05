HyperX E-Spor Turnuvasına Pascal Nouma Renk Katacak

Profesyonel oyunculara yönelik üst düzey kalitede ekipmanlar çıkartan HyperX, FIFA 2018 PlayStation turnuvası düzenliyor. HyperX E-Spor turnuvasında Pascal Nouma ile maç yapma şansına erişecek e-spor tutkunlarından biri siz olabilirsiniz. Büyük ödüllerin dağıtılacağı turnuvaya katılım şartları haberimizde.

EA Sports’un bu sene de en çok satanlar listesinde olacağını tahmin ettiğimiz futbol oyunu FIFA 2018 için düzenlenecek ilk turnuva HyperX Türkiye tarafından geliyor. Fransız asıllı eski futbolcu Pascal Nouma’nın şenlendireceği turnuvada offline olarak 32 oyuncu kıyasıya bir mücadele içerisine girecek. Ünlü spor spikeri Emre Tilev’in anlatımıyla gerçekleşecek turnuvada Pascal Nouma ile maç yapma şansı yakalayacak kişilerden biri olmak için http://hyperx.gg/HXFIFA18 adresinden HyperX E-Spor Turnuvası katılım formunu doldurmanız yeterli.

HyperX Türkiye, düzenlediği turnuvada FIFA hayranları ve yarışmacılar dışındaki oyun severleri de unutmamış. Bilgisayarların bulunacağı özel bir alanda son dönemin popüler oyunlarını HyperX’in en yeni kulaklık, klavye ve fareleriyle deneyimleme fırsatları olacak. Dahası ürünleri deneyenler, Pascal Nouma ile FIFA 2018 oynama şansına sahip olacak ve birbirinden özel ödüllerin sahibi olacak. İzleyiciler, e-Spor dünyasında HyperX Türkiye’nin marka temsilcileri olan Oxi ve WTCN ile tanışıp fotoğraf çektirebilecek.

Pascal Nouma’nın renk katacağı FIFA 2018 turnuvasında ilk 4’e giren yarışmacılar aşağıda belirtilen ödüllerin sahibi olacak:

HyperX Box (HyperX Cloud Revolver S Kulaklık, HyperX Alloy FPS Klavye, HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse, HyperX Fury XL Gaming Mouse Pad)

HyperX Cloud II Kulaklık, HyperX Alloy FPS Klavye

HyperX Stinger Kulaklık ve HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse

HyperX Stinger Kulaklık

İlk dörde giremeyen katılımcılar da unutulmamış. Onlara da teselli ödülü olarak USB bellek hediye edilecek. Etkinliğe katılma şansı yakalamak için doldurmanız gereken katılım formuna ve diğer tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.