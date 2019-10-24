HyperX’ten Oyun Kulaklığı Satışlarında Büyük Başarı

HyperX, oyun kulaklıkları ve klavyeleri konusunda oyun severler arasında oldukça iyi bir şöhrete sahip. Şirket şimdilerde sahip olduğu bu ün sayesinde satış rakamları bakımından ulaştığı önemli kilometre taşlarını paylaştı.

Satışlar 10 Milyonu Aştı

Buna göre HyperX, şimdiye kadar 10 milyondan fazla oyun kulaklığı, 1 milyondan fazla oyun klavyesi ve 65 milyon bellek modülü satmayı başardı.

İlk oyun kulaklığını 2014 yılında piyasaya süren HyperX, o tarihten bu yana 30 farklı kulaklık modeli üretti. Windowscentral’dan Jez Corden, HyperX markasını tanımlarken, “HyperX, sağlam bir ses ile birlikte yüksek kalitede kulaklıklar üretmesiyle ünlüdür. Harika ses, harika komfor ve harika mikrofonlar HyperX serisi ürünlerin başlıca özellikleridir ve bunların tümü harika fiyatlara sahiptir.” ifadelerini kullandı.

Bu önemli kilometre taşının yanı sıra, HyperX’in Cloud MIX Rose Gold Edition adlı yeni ürününü piyasaya sürmeye başladığını da belirtelim.

HyperX genel olarak PC’ler için kulaklıklar üretmesiyle tanınsa da şirketin HyperX CloudX Chat gibi Xbox One platformu için ürettiği bazı ürünler de bulunuyor. Ayrıca şirket, oyun klavyeleri, oyun mouse’ları ve RAM’ler gibi daha başka donanımlar da üretiyor.