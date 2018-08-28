HyperX'ten Oyuncuları Sevindirecek Duyuru

Kingston Technology’nin oyunculara yönelik ekipmanlar ve donanımlar üreten bölümü HyperX, bir süredir beklenen açıklamayı yaptı. HyperX, Predator DDR4 RGB ve Predator DDR4 bellek serilerini genişlettiğini duyurarak, oyuncuları sevindirecek haberi gün yüzüne çıkardı.

HyperX, yayınladığı duyuru metniyle yeni belleklerine dair ayrıntılardan bahsederken, “Predator DDR4 RGB serisinde artık 4000 MHz hıza ulaşan modeller yer alırken, HyperX Predator DDR4 belleklere ise 128 GB kapasite ve 4133 MHz frekansa kadar ulaşan modeller eklendi. HyperX bellekler, hızlı ve yüksek yoğunluklu belleklere ihtiyaç duyan PC toplayıcıları, meraklılar ve sistem entegratörleri için tasarlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni belleklerin, yeni Intel ve AMD işlemcilerin kullandığı oyun sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildiğinin altı çizilirken, her iki modelin de yüksek performans vermek üzere geliştirildiği dile getirildi. Performansın yanı sıra görüntüye de önem veren HyperX, yeni modellerin LED ışık çubukları sunduğu, böylece çeşitli anakartların aydınlatma kontrol yazılımlarıyla oyuncu kasalarına en uygun hale getirilebilecekleri vurgulandı. Belleklerin ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync ve Asrock Polycom RGB modelleriyle uyumlu şekilde çalıştığı da dipnot olarak düşüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan HyperX DRAM İş Birimi Müdürü Kristy Ernt, şöyle konuştu: “Oyunculara yönelik bellekler alanında on beş yılı aşkın tecrübemiz ve HyperX kalitesiyle geliştirdiğimiz FURY, Predator DIMM veya Impact SODIMM bellekler oyun PC’lerini ve dizüstü bilgisayarlarını kurmak veya geliştirmek isteyenler için harika seçenekler sunuyor.”

16, 32, 64 ve 128GB kapasitelere sahip iki modelin dörtlü ve sekizli kitler ile 4GB – 16GB kapasiteli tekli modüller halinde satıldıkları belirtildi. RAM’lerin özellikleriyle aşağıdaki gibi oldu.

HyperX Predator DDR4 RGB Teknik Özellikler:

Kapasiteler: 8 GB (Tek), 16 GB (2’li kit), 32 GB (4’lü kit)

Frekanslar: 2933 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz

Gecikme Süreleri: CL15, CL16, CL17, CL19

Voltaj: 1,35 V

Çalışma Sıcaklıkları 0°C ila 70°C

Boyutlar: 133,35mm x 42,2mm

HyperX Predator DDR4 Teknik Özellikler:

Kapasiteler: 8 GB, 16 GB (tek), 8 GB, 16 GB, 32 GB (2’li kit), 16 GB, 32 GB, 64 GB (4’lü kit), 128 GB (8’li kit)

Frekanslar 2400 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 4133 MHz

Gecikme Süreleri CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL19

Voltaj 1,35 V

Çalışma Sıcaklıkları 0°C ila 85°C

Boyutlar: 133,35mm x 42,2mm