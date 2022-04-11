HyperX'in Yeni Kablosuz Oyuncu Kulaklığı 300 Saate Kadar Pil Ömrüne Sahip
HyperX'in yeni Cloud Alpha kablosuz kulaklığı, kablosuz oyun özgürlüğünü yeniden tanımlayarak mükemmel rahatlık ve sürükleyici ses deneyimi sunuyor.
HP Inc.'ın oyun çevre birimleri ekibi ve e-spor marka lideri HyperX, tek bir şarjla 300 saate kadar pil ömrüne sahip ilk kablosuz oyun kulaklığı olan HyperX Cloud Alpha Kablosuz kulaklığını piyasaya sürdüğünü duyurdu.
En üst düzey oyun içi ses deneyimi sunmak için tasarlanan Cloud Alpha, orta ve yüksek frekansları alçak frekanslardan ayıran, yeni ve geliştirilmiş özel tasarımlı Çift Odacıklı Teknoloji kullanıyor. DTS Headphone:X Spatial Audio, arkadaşlarla veya rekabetçi oyunlarda oyuncuların oyun dünyalarına girmelerini sağlayan uzamsal ses için hassas yerelleştirme ve sanal 3D ses sağlıyor. Kulaklık, orjinal kablolu versiyonun sesini ve performansını korurken, daha ince ve daha hafif bir tasarıma sahip özel olarak tasarlanmış 50 mm sürücüler barındırmakta.
Ses seviyesi, mikrofon sessize alma ve mikrofon izlemeyi ayarlamak için dâhili ses kontrollerine sahip çıkarılabilir Discord ve TeamSpeak sertifikalı mikrofonu, sessize alındığında kırmızıya dönen LED göstergesine sahip. Buna ek olarak Cloud Alpha, çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofonu, arka plan gürültüsünü azaltarak gelişmiş ekip iletişimi ve oyun içi sohbet deneyimleri için daha net ses kalitesi sunuyor.
Cloud Alpha, ses kalitesinden ödün vermeden kablosuz özgürlük sağlayan 2.4GHz ile 20 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesi sağlamakta. Pil ömrünü kontrol etmek, ekolayzer ayarlarını görmek, ayarlamak ve daha fazla özelleştirme seçeneğine erişmek için NGENUITY yazılımıyla uyumlu. Ayrıca uzun ömürlü dayanıklılık için kaliteli alüminyum çerçeve konstrüksiyonu ve ayarlanabilir kafa bandı ile üretildi. Kulaklık ayrıca yumuşak suni deri ve hafızalı köpük ile HyperX imzalı konfor sunuyor.
HyperX Cloud Alpha Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Teknik Özellikleri
Kulaklık
- Sürücü: Dinamik, neodim mıknatıslı 50 mm
- Tip: Kulak üstü, dairesel, arkası kapalı
- Frekans Yanıtı: 15 Hz – 21 kHz
- Empedans: 62 Ω
- Hassasiyet: 1 kHz'de 103 dBSPL/mW
- T.H.D.: ≤ %2
- Çerçeve Tipi: Alüminyum
- Kulak Yastıkları: Hafızalı köpük ve birinci sınıf suni deri
Mikrofon Özellikleri
- Eleman: Elektret kondansatör tipi mikrofon
- Kutup Düzeni: Çift yönlü, Gürültü önleyici
- Frekans Yanıtı: 50 Hz – 7.2 kHz
- Hassasiyet: -15 dBFS/Pa, 1 kHz'de
Bağlantılar ve Özellikler
- Ses Bağlantısı: Kablosuz USB
- USB Ses Formatı: Stereo
- USB Özelliği: USB 2.0
- Örnekleme Oranları: 48 kHz
- Bit Derinliği: 24 bit
- Dahil Edilen Sanal Surround Ses: DTS Headphone:X
- Ses Kontrolleri: Yerleşik ses kontrolleri
Pil
- Tip: Şarj edilebilir lityum-polimer
- Pil Ömrü: 300 saate kadar
- Şarj Süresi: 4.5 saat
Kablosuz Özellik
- Tip: 2.4 GHz
- Kablosuz Mesafe: 20 metreye kadar
Fiziksel Özellikler
- Ağırlık: 322g
- Mikrofon ile Birlikte Ağırlık: 335g
- Kablo Uzunlukları ve Türleri: USB şarj kablosu(0.5m)
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