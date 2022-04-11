HyperX'in Yeni Kablosuz Oyuncu Kulaklığı 300 Saate Kadar Pil Ömrüne Sahip

HP Inc.'ın oyun çevre birimleri ekibi ve e-spor marka lideri HyperX, tek bir şarjla 300 saate kadar pil ömrüne sahip ilk kablosuz oyun kulaklığı olan HyperX Cloud Alpha Kablosuz kulaklığını piyasaya sürdüğünü duyurdu.

En üst düzey oyun içi ses deneyimi sunmak için tasarlanan Cloud Alpha, orta ve yüksek frekansları alçak frekanslardan ayıran, yeni ve geliştirilmiş özel tasarımlı Çift Odacıklı Teknoloji kullanıyor. DTS Headphone:X Spatial Audio, arkadaşlarla veya rekabetçi oyunlarda oyuncuların oyun dünyalarına girmelerini sağlayan uzamsal ses için hassas yerelleştirme ve sanal 3D ses sağlıyor. Kulaklık, orjinal kablolu versiyonun sesini ve performansını korurken, daha ince ve daha hafif bir tasarıma sahip özel olarak tasarlanmış 50 mm sürücüler barındırmakta.

Ses seviyesi, mikrofon sessize alma ve mikrofon izlemeyi ayarlamak için dâhili ses kontrollerine sahip çıkarılabilir Discord ve TeamSpeak sertifikalı mikrofonu, sessize alındığında kırmızıya dönen LED göstergesine sahip. Buna ek olarak Cloud Alpha, çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofonu, arka plan gürültüsünü azaltarak gelişmiş ekip iletişimi ve oyun içi sohbet deneyimleri için daha net ses kalitesi sunuyor.

Cloud Alpha, ses kalitesinden ödün vermeden kablosuz özgürlük sağlayan 2.4GHz ile 20 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesi sağlamakta. Pil ömrünü kontrol etmek, ekolayzer ayarlarını görmek, ayarlamak ve daha fazla özelleştirme seçeneğine erişmek için NGENUITY yazılımıyla uyumlu. Ayrıca uzun ömürlü dayanıklılık için kaliteli alüminyum çerçeve konstrüksiyonu ve ayarlanabilir kafa bandı ile üretildi. Kulaklık ayrıca yumuşak suni deri ve hafızalı köpük ile HyperX imzalı konfor sunuyor.

HyperX Cloud Alpha Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Teknik Özellikleri

Kulaklık

Sürücü: Dinamik, neodim mıknatıslı 50 mm

Dinamik, neodim mıknatıslı 50 mm Tip: Kulak üstü, dairesel, arkası kapalı

Kulak üstü, dairesel, arkası kapalı Frekans Yanıtı: 15 Hz – 21 kHz

15 Hz – 21 kHz Empedans: 62 Ω

62 Ω Hassasiyet: 1 kHz'de 103 dBSPL/mW

1 kHz'de 103 dBSPL/mW T.H.D.: ≤ %2

≤ %2 Çerçeve Tipi: Alüminyum

Alüminyum Kulak Yastıkları: Hafızalı köpük ve birinci sınıf suni deri

Mikrofon Özellikleri

Eleman: Elektret kondansatör tipi mikrofon

Elektret kondansatör tipi mikrofon Kutup Düzeni: Çift yönlü, Gürültü önleyici

Çift yönlü, Gürültü önleyici Frekans Yanıtı: 50 Hz – 7.2 kHz

50 Hz – 7.2 kHz Hassasiyet: -15 dBFS/Pa, 1 kHz'de

Bağlantılar ve Özellikler

Ses Bağlantısı: Kablosuz USB

Kablosuz USB USB Ses Formatı: Stereo

Stereo USB Özelliği: USB 2.0

USB 2.0 Örnekleme Oranları: 48 kHz

48 kHz Bit Derinliği: 24 bit

24 bit Dahil Edilen Sanal Surround Ses: DTS Headphone:X

DTS Headphone:X Ses Kontrolleri: Yerleşik ses kontrolleri

Pil

Tip: Şarj edilebilir lityum-polimer

Şarj edilebilir lityum-polimer Pil Ömrü: 300 saate kadar

300 saate kadar Şarj Süresi: 4.5 saat

Kablosuz Özellik

Tip: 2.4 GHz

2.4 GHz Kablosuz Mesafe: 20 metreye kadar

Fiziksel Özellikler