Hyundai, 2023'ün İkinci Çeyreğinde Rekor Satış Başarısı Yakaladı

Hyundai, 2023 yılının ikinci çeyreğinde rekor sonuçlar elde ederek dalgalanan faiz oranları ve küresel enflasyona rağmen dikkat çekici bir performans sergiledi.

Şirketin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,4 artarak 4,24 trilyon KRW (3,3 milyar dolar) ile rekor bir faaliyet kârına ulaştı ve kâr marjı %10 ile 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Net kâr da %8,5 artışla 3,35 trilyon KRW'ye (2,6 milyar dolar) ulaştı.

Dünya çapında toplam 1.059.713 ünite satılarak satış birimlerinde önemli bir büyüme kaydedildi ve bu rakam bir önceki yıla göre %8,5 artış gösterdi.

Hyundai, Elektrikli Otomobil Pazarında da Liderliği Hedefliyor

Kore dışındaki satışlar %7,6 artışla 854.210 adede, yurt içi satışlar ise %12,7 artışla 205.503 adede ulaştı. Hyundai özellikle de elektrikli otomobil satışlarında %47'lik bir artış kaydederek yaklaşık 78.000 adet satış gerçekleştirdi.

Enflasyon ve hammadde maliyetlerinin yarattığı zorluklara rağmen Hyundai, SUV'lara ve lüks modellere odaklanarak kârlılığı güvence altına almayı ve yıllık hedeflerini tutturmayı amaçlıyor.

Şirket, ödüllü IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın başarısı ve Hyundai Kona Electric ve Genesis GV serisi gibi gelecek modellerle desteklenen elektrikli otomobil pazarında liderliği hedefliyor.