Hyundai 2025’te Yılda 560.000 Elektrikli Otomobil Satmayı Hedefliyor

Reuters’ın haberine göre, Hyundai’ın araçlarını elektriklendirme konusunda büyük planları var. Şirketin, sektördeki rakiplerini yakalayabilmek için 2025 itibariyle yılda 560.000 adet elektrikli otomobil satışına ulaşmak istediği belirtiliyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi, geçtiğimiz hafta başında yaptığı bir duyuruda, 2025 yılına kadar 16 adet elektrikli otomobil modeli piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Eğer Hyundai 2025 yılına kadar yarım milyondan fazla elektrikli araç satabilirse, mevcut elektrikli otomobil satış rakamlarını 17 kat arttırmış olacak.

Ancak benzer bir büyümeyi Hyundai’ın rakipleri de planlıyor. Volkswagen önümüzdeki 10 yılda 22 milyon adet elektrikli araç üretmeyi umuyor. General Motors (GM) ise 2025 yılına kadar 1 milyon adet elektrikli araç satmayı hedefliyor.

Eugene Securities & Investment şirketinde analist olarak görev yapan Lee Jae-il, Hyundai’ın 2025 hedefi için, "Bu ulaşılması çok zor bir hedef değil. Fakat Hyundai belirtilen rakamlara yeterince çabuk ulaşamazsa, elektrikli otomobil maliyetleri kar marjını olumsuz etkilemeye başlayacaktır." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Hyundai'ın 2025 hedefine dair açıklama, üçüncü çeyrek raporlarının hemen ardından yapıldı. Yılın üçüncü çeyreğinde 511 milyon dolar gelir eldeceğini tahmin eden firma, net gelirini yüzde 59 oranında arttırarak 583 milyon dolar net kar elde etti.

Hyundai ayrıca, ABD’de SUV modellerine gelen yoğun talep ve artan satışlara rağmen, Çin ve Güney Kore’deki bayi satışlarında yaşanan düşüş nedeniyle üçüncü çeyrekte satışlarının yüzde 3 oranında düştüğünü bildirdi. Ancak firma, yaklaşan Genesis GV80 modelinin piyasaya sürülmesi ve Palisade modelinin üretiminin artmasıyla birlikte dördüncü çeyrekte kârlılığını arttıracağını tahmin ediyor.