Hyundai, Aküden Beslenen Elektrikli Scooter Geliştirdi

Son yılların en popüler teknolojilerinden olan elektrikli scooter pazarına yeni bir marka daha geliyor. Koreli şirket Hyundai arkadan çekiş ve süspansiyon gibi özelliklere sahip bir elektrikli scooter geliştirdi.

Dünya çapında pek çok teknolojiye yatırım yapan Güney Koreli donanım üreticisi Hyundai, şimdi de iki tekerlekli elektrikli bir scooter üretmeyi düşünüyor ve bu durum son günlerde hız kazandı. Hyundai ve Kia modelleriyle destek sağlayan yeni elektrikli scooter'ın saatte 20km hız yapabildiği öğrenildi.

Bir lityum-ion bataryadan beslenecek olan scooter Hyundai veya Kia model bir araca yerleştirildiğinde ise söz konusu bataryayı otomatik olarak şarj edecek. Yani araç içerisinde durduğunda bile şarj edilerek kullanılması mümkün olacak scooter'ın tekerleğine bir süspansiyon eklenmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Yani kasise veya bozuk yola denk geldiğinizde, yavaşlamanıza gerek kalmayacak.

Hyundai'ye göre gelecekteki scooter gelişmeleri sayesinde aracın aküsünden yüzde 7'sini kazanabilecek rejeneratif fren sistemi de içerebilir.

Hyundai Motor Group Robotik ekibinin başkanı DongJin Hyun yaptığı açıklamada scooter'ın hayatı kolaylaştıracağını ve seyahat sürelerinin kısalacağına vurgu yaptı.