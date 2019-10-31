Hyundai’den Hidrojenle Çalışan Tır Konsepti: HDC-6 Neptune

Günümüzde hibrit ve tamamen elektrikli araç teknolojileri hızla gelişirken, Hyundai de ‘Yakıt Hücreli Elektrikli Otomobil (FCEV)’ teknolojisine önemli yatırımlar yapıyor. Marka, geçtiğimiz günlerde hidrojenle çalışan tır konsepti HDC-6 Neptune’ü tanıttı.

Hyundai, Atlanta'da düzenlenen Kuzey Amerika Ticari Taşıtlar Fuarı'nda hidrojenle çalışan yakıt hücreli tır konseptini ortaya çıkardı. Fütüristik bir tasarıma sahip olan HDC-6 Neptune adlı konsept tır, 1930'ların tren tasarımından ilham alınarak geliştirilmiş. Bu ticari araç konseptinde yan aynalar yerine kameralar kullanılırken, aracın gövdesinin alt kısmındaki ızgaralar da soğutma işlevini yerine getiriyor.

Hyundai, konsept tırın yanı sıra Hyundai Nitro ThermoTech adlı yeni dorsesini de tanıttı. Standart soğutmalı bir dorseye göre yüzde 90 oranında daha çevreci bir yapıya sahip olan bu dorsede nitrojenli dondurma sistemi kullanılıyor ve bu sayede hem daha hızlı soğutma hem de daha sessiz bir kullanım sağlanıyor. HDC-6 Neptune'ün, Tesla'nın elektrikli tırı Semi'ye rakip olacağı tahmin ediliyor.

Hidrojen ile çalışan araçlar gücünü, hidrojeni elektriğe dönüştüren yakıt hücrelerinden alıyor. FCEV kısaltmasıyla adlandırılan bu araçlar, emisyon olarak da sadece su buharı ve sıcak hava üretiği için aynı zamanda oldukça çevreci.

2030 yılına kadar 500.000 adet hidrojen yakıt hücreli araç (FCEV) üretmeyi hedefleyen Hyundai, “Yakıt hücreleri ağır vasıtalar ve uzun sürüş mesafeleri için mükemmel bir alternatif. Daha uzun sürüş mesafesi, daha fazla yük kapasitesi, daha kısa dolum süreleri ve düşük maliyetler avantaj sağlıyor.” ifadelerini kullandı.