Hyundai'den Uçan Otomobil

Hyundai, dünyanın en önemli elektrik-elektronik fuarı olan CES’ de uçan araba konseptini tanıtacak.

Ocak ayı başında gerçekleştirilecek olan CES 2020, sektörün önde gelenleri tarafından heyecanla bekleniyor. Uçan araba modellerinin yanı sıra, elektrik-elektronik alanında daha pek çok yeni gelişmenin tanıtılacağı fuarda, en çok merak edilen gelişmelerden birisi Hyundai’nin tasarlamış olduğu uçan otomobil konsepti. Konsept Hyundai’nin gelecekteki şehir vizyonu olarak kabul ediliyor.

Hyundai, CES’ de gerçekleştirilecek tanıtım öncesi, uçan araba ile ilgili bilgi vermiyor. Bildiğimiz tek şey, uçan araba tasarlamanın ana amacı insanların sıkışık şehir içinde hareketini kolaylaştırmak. Uçan arabanın yanı sıra otonom kara aracı ve her iki araç arasında geçişi sağlayacak bir hub da tanıtılacak.

Uçan arabalar üzerinde çalışmalar yapan şirketler arasında, konuya en çok yatırım yapan şirketlerden birisi Hyundai. Eylül ayında firma Urban Air Mobility departmanını resmen duyurmuştu. Bunun yanı sıra eski NASA mühendislerinden bir kişiyi ekiplerine kattıklarını bildirmişti.

Yapılan araştırmaya göre gelecekte insanlar uçan arabaları kullanmaktansa uçan taksi kullanmayı tercih edecekler gibi görünüyor.