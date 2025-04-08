Hyundai, Yeni Araçlarında da Fiziksel Tuşlardan Vazgeçmeyecek: İşte Nedeni

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, yeni nesil araçlarda fiziksel tuşların yerini alan dokunmatik ekranlarla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Firma, son dönemde sayısı gittikçe artan dokunmatik ekranların sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkilediği görüşünde.

Konuya ilişkin şirketin üst düzey yöneticilerinden gelen açıklamalar, Hyundai’nin önümüzdeki dönemde satışa sunacağı araçlarda dokunmatik ekran kullanımına dair kararlarını bu yaklaşım doğrultusunda şekillendireceğini ortaya koyuyor.

Hyundai, Dokunmatik Ekranların Sürücünün Dikkatini Dağıttığını Belirtiyor

Şirketin Tasarım Departmanı'ndan Kıdemli Başkan Yardımcısı Simon Loasby, yaptığı açıklamada araç içi ekranların sürücülerde dikkat dağınıklığına yol açabildiğini ve bu durumun kaza riskini artırdığını ifade ediyor. Loasby’ye göre, Hyundai yeni araç tasarımlarında sürücünün gözünü yoldan ayırmadan kontrol sağlayabileceği yaklaşımlara öncelik vermeli.

Hyundai Design Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı Ha Hak-soo da bu görüşü destekleyenlerden. Tecrübeli yönetici geçmişte yaptığı bir açıklamada, kullanıcıların araç içi sistemleri hızlıca yönetemediklerinde stres yaşadığını ve bunun sinirli ya da gergin tepkilere neden olabileceğini dile getirmişti.

Yöneticilerinin yorumlarını dikkate alan Hyundai'nin, konuya bilimsel bir yaklaşım getirmek için bir test grubu üzerinde araştırma yürüttüğü belirtiliyor. Araştırmanın sonucunda çoğu sürücünün, güvenlik adına dokunmatik ekranlar yerine geleneksel fiziksel butonları tercih ettiği söyleniyor. İddialar, bu geri bildirimler doğrultusunda markanın yeni araçlarında dokunmatik kontrollerin yanı sıra fiziksel düğmelere de yer vermeye devam edeceği yönünde.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil araçlarda sıkça karşılaştığımız dokunmatik ekran ve butonlar sürücülerin dikkatini dağıtıyor mu? Yorumlarda buluşalım...