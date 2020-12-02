Hyundai'den 600 Beygirlik Elektrikli Araç Platformu

Hyundai E-GMP elektrikli araç platformunu duyurdu. Koreli şirketin yeni nesil elektrikli araçlarında yer alacak Electric-Global Modular Platform, 2025 yılına kadar 25 farklı Hyundai modeline destek sağlayacak. İşte Hyundai E-GMP elektrikli araç platformu özellikleri.

Hyundai, 2025 yılına kadar 23 küresel elektrikli aracı destekleyecek olan E-GMP (Electric-Global Modular Platform) platformunu piyasaya sürdü. Kia ve Hyundai tarafından kullanılacak E-GMP platformu, performans konusunda elektrikli araç pazarında fark yaratacak.

Hyundai, küçük boyutuna rağmen mevcut motorlara kıyasla yüzde 70'e maksimum hız artışı yaşadıklarını söyledi. Şirket, sistemin 600 beygir gücüne kadar çıkabildiğini ve firmanın gelecek yıl yüksek performanslı bir araç sergileyeceğini dile getirdi. Hyundai'nin ilk modeli sadece konsept formunda gördüğümüz bir modeli olan Hyundai Ioniq 5 olarak adlandırılacak. Zamanla Genesis, Ioniq, Kia ve Hyundai modellerinin de bu platformu kullanacağı açıklandı.

Hyundai E-GMP elektrikli araç platformu özellikleri

Dört tekerlek çekiş formundayken verimliliği artırmak için ön motorları ayırabilen E-GMP, Hyundai'ye göre 3,5 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor ve 600 beygir gücünü destekliyor. Dört tekerlekten çekişli versiyon, bir yerine iki elektrik motoruyla çalıştırılıyor. Ayrıca enerjiden tasarruf etmek için ön motor gerekmediğinde tekerleklerden ayrılabiliyor.

Platform ayrıca orta büyüklükte bir klimayı ve 55 inç TV'yi 24 saat çalıştırabilecek, ancak belki de daha da önemlisi başka bir elektrikli aracı şarj etme gücüne sahip olacak.

E-GMP platformuyla şarj süresi elektrikli araçların çoğuna kıyasla büyük oranda azaltılırken, WLTP ölçeğine göre sadece 18 dakikada %80'e kadar şarj edilebiliyor. Hyundai, yaklaşan araçlarda mevcut olacak pil boyutlarını ve pil paketleri hakkında bilgi vermedi, ancak akülerin bagajın alt kısmında bulunacağı ve bu sayede daha fazla kabin alanı sunulacağı belirtildi.

Hyundai Motor Group ve Ar-Ge Başkanı Albert Biermann, arkadan çekişli E-GMP'nin "Hyundai'nin teknolojik liderliğini mükemmel sürüş dinamikleri ve olağanüstü verimlilik talep ettiği segmentlere" genişleteceğini söyledi.

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