Hyundai Elektrikli Otomobil Teknolojilerine Yatırımını Artırıyor

Ioniq serisinde hâlihazırda bazı başarılara sahip olmasına rağmen, Hyundai'nin EV geleceği için çok daha büyük planları var. Bunlara yazılım güncellemeleri açısından Tesla'dan destek almak da dâhil. Otomobil üreticisi yeni bir yol haritası açıkladı ve markalar arasındaki ürün gamını "Yazılım Tanımlı Araçlara" (SDV'ler) dönüştürmek için 12,6 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

Bunun bir parçası olarak, yeni platformlar ve yeni bir Bağlantılı Araç İşletim Sistemi (CCOS) geliştiriliyor. Hyundai 2025 yılına kadar tüm araçlarının (hem ICE hem de EV) havada (ota) kullanılabilmesini istiyor ve bu noktada yolda 20 milyon araca sahip olmayı bekliyor.

Hyundai'nin Elektrikli Otomobiller Üzerindeki Planları

Hyundai'nin planlarının ilk ayağı, bu yılın başlarında duyurulan Entegre Modüler Mimarisine (IMA) dayanan Hyundai, KIA ve Genesis araçları için eM ve eS adlı iki yeni EV platformu üzerinde. Hyundai'ye göre eM platformu her segmentteki tüketici EV'leri için kullanılacak ve şarjda mevcut modellerden %50 daha fazla aralık sunacak. Ayrıca Seviye 3 ve daha yüksek otonom sürüş seviyelerini de destekleyecek.

Buradaki amaç, üretimi kolaylaştırmak ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olan piller ve motorlar gibi bileşenler için daha fazla modülerlik ve standardizasyona sahip olmak olacak.

Yol haritasının bir diğer önemli parçası da yazılım tarafında. Hyundai bu konuda NVIDIA ile birlikte çalışıyor. Bu arada şirket otonom sürüş teknolojisini de geliştirmeyi planlıyor. CcOS işletim sistemi, araçlara monte edilen kameralar, radarlar ve LiDAR'lar tarafından toplanan tüm verileri işleyen önemli bir parça. Hyundai, yakın zamanda Seviye 3 araçlarını ticarileştirmek için ccOS kullanmayı ve zamanı geldiğinde Seviye 4 ve 5'e geçmeyi umuyor.