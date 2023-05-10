Hyundai, Zarif Tasarımıyla Dikkat Çeken i20 Modelini Görücüye Çıkardı

Hyundai, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülecek yeni i20 modelinin fotoğraflarını paylaştı. Güvenlik ve bağlantı özelliklerinin yanı sıra şık tasarımıyla da dikkat çeken araç, B segmentinde alternatif bir seçenek sunuyor.

Şık ve Sportif Tasarım

Yeni i20, şık ve modern bir tasarıma sahip. Özellikle ön tamponun yeni şekli ve deseni, sportif radyatör ızgarasıyla birleşerek muhteşem bir görsellik oluşturuyor. Arka tampon tasarımı da sportif bir görünüm oluşturmaya yardımcı oluyor.

Yeni dizayn edilen tamponun yanı sıra Z şeklindeki LED stop lambaları da araçta yer alıyor. Kompakt B segmenti boyutlarına rağmen oldukça geniş bir iç hacme sahip olan i20, arka koltuklar yatırıldığında 1165 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor.

Kusursuz Teknoloji

Yeni i20, yolcular için daha kolay bir deneyim sunan en son bağlantı özellikleriyle birlikte geliyor. Hyundai i20, standart 4,2 inç LCD ekran, USB type-C, 4G ağına dayalı ikinci nesil eCall ve OTA harita güncellemeleri ile donatılıyor.

Yenilenen Hyundai i20 modeli, 10,25 inçlik gösterge paneli, multimedya ekranı, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı ve en son Bluelink telematik teknolojisi gibi birçok özellik sunarak, modern ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

FCA, öndeki araçlarla mesafeyi algılayarak olası kazaları tespit etmeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı oluyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise aracın mevcut şeritte kalmasını sağlıyor.

Arka Çapraz Trafik Asistanı (RCCA), arkadaki ve yandaki araçlarla olası çarpışma riski algıladığında park yerinden geri geri çıkarken otomatik fren uyguluyor.

Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), sağ veya sol şeritte bir araç algılandığında dikiz aynalarında beliren görsel uyarıları kullanıyor.

Navigasyon tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici (NSCC) ise otoyollardaki virajları veya düzlükleri tahmin etmek için aracın navigasyon sistemini kullanıyor ve daha güvenli sürüş için hızı ayarlıyor.

Hyundai i20'nin üretimi 2023'ün üçüncü çeyreğinde İzmit fabrikasında başlayacak ve Avrupa ve Türkiye'de satışa sunulacak.