Hyundai’ın Hidrojenli Kamyonu 'HDC-6 Neptün' Geliyor

Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai, hidrojenle çalışan yeni kamyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. 29 Ekim’de ABD’de tanıtılacağı açıklanan aracın konsept görüntüleri yayınlandı.

Hyundai’ın hidrojenle çalışan HDC-6 Neptün adlı yeni kamyonunun tanıtımına kısa bir süre kala aracın konsept görüntüleri internette paylaşılıyor. Konsept görüntüler, kamyonun sıra dışı tasarımı ve iç mekanı hakkında önemli ipuçları veriyor.

Görsellerde HDC-6 Neptün’ün oldukça aerodinamik bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Aracın iç mekanıyla ilgili görsel ise çok daha fazla detay sunuyor. İç mekanda hız göstergesi gibi bilgilerin aracın ön camına yansıtıldığı görülüyor. Yani aracın camları bir nevi ekran gibi işlev görüyor.

Bir diğer önemli detay da aracın ön konsolunda hiçbir fiziksel tuşun bulunmuyor olması. Fiziksel tuşlar yerlerini dokunmatik ekranlara bırakmış. Ayrıca yan taraftaki koltuğun açılıp yatağa döneşebiliyor oluşu, uzun yolda sürücüler açısından oldukça faydalı.

29 Ekim'de Tanıtılacak

Gücünü hidrojenden alan HDC-6 Neptün’de bir hidrojen yakıt hücresi bulunuyor. Hidrojen yakıt hücresi tarafından üretilen elektrik, elektrik motorlarına iletiliyor ve aracın hareket etmesi sağlanıyor.

Diğer özellikleri henüz belli olmayan hidrojenli kamyonun 29 Ekim’de ABD’nin Atlanta eyaletinde tanıtılması bekleniyor.