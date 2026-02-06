Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Geliyor! Sürpriz Bir Araçla Kış Testinde

Hyundai'nin Türkiye'deki İzmit fabrikasında üretilecek yeni elektrikli otomobili Ioniq 3, uzun bir zamandan beri merakla bekleniyor. Eylül ayında Münih'te tanıtılan konsept çalışma ile birlikte tasarımı hakkında önemli ipuçları elde edilen otomobil şimdi de kış testinde görüntülendi. Aynı karede bir Kia modeli de yer aldı.

Hyundai Ioniq 3'ün Kış Testi Devam Ediyor

Hyundai Ioniq 3, karlı ortamda şarj edilirken görüntülendi. Bu karelerden birinde Kia'nın SUV modeli EV3'ün de yer aldığı fark edildi. Araç şarj istasyonundan ayrılırken çekilen görüntü ile elde edilen bu küçük ayrıntı, Hyundai'nin elektrikli otomobilini Kia EV3 ile karşılaştırarak test ettiğine işaret ediyor. Aynı platformu kullandıklarını göz önünde bulundurduğumuzda bu ihtimal oldukça güçleniyor.

Ioniq serisinin en küçük üyesi olarak piyasaya sürülmesi beklenen otomobil, Ioniq 5 ile 6'nın sunduğu gelişmiş teknolojileri daha uygun bir fiyat etiketi ile sunması bekleniyor. Görüntülerden de fark edilebileceği üzere bu modelde diğer Ioniq modellerindeki gizli kollar yerine klasik kapı kollarının tercih ediliyor.

Maliyeti düşürmek adına Ioniq 5 ve 6'daki 800V yerine bu araçta 400V platform tercih edilecek. Batarya doluluğu yüzde 61 seviyesindeyken 88 kW ile şarj olmasıyla dikkat çeken aracın elde edilen verilerden hareketle yaklaşık 58 kWh kapasiteli bataryaya sahip olacağı söylenebilir ancak buna ek olarak daha uzun bir menzil elde etmenizi sağlayacak 81 kWh civarında ikinci bir seçeneğin de sunulacağı söyleniyor.

Daha önce Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel tarafından aktarılan bilgilere göre IONIQ 3'ün üretimine Ağustos 2026 tarihinde İzmit fabrikasında başlanacak. DC hızlı şarj desteği ile birlikte gelmesi beklenen otomobil, 2026 yılının Eylül ayında ise satışa sunulacak. Ayrıca WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sağlayacağı öngörülüyor. Fiyat etiketinin ise rakiplerine göre oldukça bütçe dostu olması bekleniyor.