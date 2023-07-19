Hyundai, KONA Serisini Baştan Sona Yeniledi: İşte Yeni Modeller ve Fiyatlar!

Hyundai, B-SUV segmentine yeni bir soluk getiren KONA modellerini Türkiye'de tanıttı.

Selefine göre daha geniş ve dinamik bir tasarıma sahip olan yeni KONA, üç farklı motor seçeneği sunuyor. Hyundai ayrıca bu yılın sonlarına doğru gelişmiş teknolojilere ve daha fazla konfora sahip tamamen elektrikli bir KONA modelini de piyasaya sürmeyi planlıyor.

KONA'nın tasarım unsurları arasında sportif bir karakter kazandıran benzersiz aydınlatma, çamurluk ekleri ve krom kaplama yer alıyor. Tamamen elektrikli KONA, farklı bir ön tampon tasarımına ve siyah çamurluk kaplamasına da sahip.

Yeni KONA'nın iç mekânı daha geniş olup, diz mesafesi, baş mesafesi ve kargo kapasitesi ise artırılmış durumda. Çeşitli döşeme seçenekleri sunan otomobil, çift 12,3 inç ekran ve özelleştirilebilir akıllı elektrikli bagaj kapağı gibi gelişmiş teknolojiler içeriyor.

Yeni KONA'daki güvenlik özellikleri arasında çarpışma önleme, şerit takip asistanı, kör nokta izleme ve akıllı hız sabitleyici gibi sürücü destek sistemleri yer alıyor. Ayrıca çevre görüş monitörü ve akıllı park asistanı gibi gelişmiş park teknolojilerini de içeriyor.

KONA modeli Türkiye'de içten yanmalı benzinli motorlar ve bir hibrit versiyon olmak üzere dört motor seçeneği sunuyor. Turbo versiyonlar 7 vitesli Çift Kavramalı Şanzıman (7DCT) ile gelirken, hibrit versiyon 6 vitesli Çift Kavramalı Şanzıman (6DCT) ile donatılıyor. N Line versiyonu dört tekerlekten çekişli olarak sunulurken, diğer seçenekler ise önden çekişli.

Farklı motor seçenekleri, zengin donanım seçenekleri ve akıllı teknolojileriyle Hyundai, KONA modeliyle B-SUV segmentindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Hyundai B-SUV Segment KONA Fiyatları