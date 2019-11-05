Hyundai'nın Dijital Anahtar Uygulaması Google Play'e Eklendi

Hyundai, dijital ortamda kullanıcıların araçlarını kontrol etmesi için yeni uygulamasını yayınladı. Uygulama Google Play'de indirilebilir hale geldi.

Teknolojinin gelişmesi ile artık otomobillerimizi anahtardan veya telefondan kontrol edebiliyoruz. Şu anda birçok araçta bulunan Keyless özelliğinin ardından, kumandadan kontrol çok popüler olmuştu. Şimdi ise Hyundai, yeni modelini telefondan kontrol etme olanağı sunuyor. Hyundai Digital Key uygulamasını Google Play üzerinden indirilebilir hale getiren şirket, şu anda sadece yeni modeli 2020 Hyundai Sonata için kullanılabilen uygulamasını tüm dünyaya duyurdu.

Hyundai bu uygulama ile beraber aracın anahtarını telefonunuza getiriyor. Eğer bir 2020 Hyundai Sonata sahibi iseniz uygulamayı indirerek aracın birçok özelliğini kontrol edebiliyorsunuz. Bunların başında aracın kapılarını açmak var. Uygulama açıkken aracın kapı koluna telefonu yaklaştırdığınızda araç otomatik olarak kilidini açıyor. Aynı zamanda bu işlemi 4 farklı telefonda uygulama hakkınız bulunuyor.

Bunun dışında aracın merkezinde bulunduğu 30 metre yarıçaplı çembersel bir alandaysanız aracın şu özellikleirni de kullanabiliyorsunuz: Uzaktan kapı kilitleme ve açma, bagaj kapağını açma, motoru çalıştırma, panik uyarıları. Tüm bunların dışında kaydettiğiniz 4 telefonun 4 sürücüyü temsil ettiğini düşünürsek, uygulama her sürücünün koltuk, ayna, radyo ve ses ayarlarını da kayıt ediyor.

Başta da dediğimiz gibi bu uygulamayı kullanabilmek için aracınızın 2020 Hyundai Sonata olması gerekiyor. Aynı zamanda telefonunuzun NFC ve BLE destekli Android bir model olması gerekiyor. Bakalım Hyundai bu teknolojiyi diğer modellerine de getirecek mi?