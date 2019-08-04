Hyundai, Otomobillerine Güneş Enerjisiyle Güç Verecek

Hyundai, otomobillerinde kullanmak üzere geliştirdiği yeni solar şarj sistemini tanıttı. Özellikle hibrit ve tamamen elektrikli modellerde kullanılacak olan bu sistem sayesinde, araçların yakıt verimliliğinde ve sürüş menzillerinde artış olacak.

İlk olarak yeni Hyundai Sonata Hybrid modelinde kullanılan bu sistem, otomobilin tavanına monte edilen silikon güneş panellerinden oluşuyor. Güneş panelleri, Güneş’ten gelen ışınlarla ısınarak aktif hale geliyor ve bu ısı fotonlar aracılığı ile elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Elde edilen elektrik enerjisi, aracın aküsünde depolanıyor ve gerekli durumlarda motora ve aracın diğer elektrikli cihazlarına güç veriyor. Güneş panelleriyle elektrik enerjisi üretimi, araç hareket halindeyken de devam ediyor ve asla kesilmiyor. Bu sayede akünün yüzde 30’u ila 60’ı güneş enerjisi ile şarj edilebiliyor. Hyundai mühendisleri, günlük 6 saatlik şarjla aracın menzilinin yılda 1.300 km'den fazla artacağını tahmin ediyor.

Solar sistem, elektrik güç kaynağını destekleyerek düşük yakıt sarfiyatı sağlamasının yanı sıra, aynı zamanda aracın emisyon seviyesini de düşürüyor. Bu sayede çevreye salınan zararlı gazlar büyük oranda azaltılıyor.

Hyundai bu yeni sistemi, hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra diğer modellerinde de kullanmayı planlıyor. Yani içten yanmalı motorlara sahip Hyundai’ler de bu sistemi kullanarak daha az yakıt tüketecek ve daha çevreci olacak.